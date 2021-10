Obras de mellora do Camiño de Fisterra en Vilariño de Abaixo e no centro sociocultural de Villestro

medio rural. A xunta de gobierno deu onte a súa aprobación á licitación dos traballos de Acondicionamento do Camiño de Fisterra en Vilariño de Abaixo (Quintáns-Villestro) e de Mellora e acondicionamento do centro sociocultural de Villestro, promovidos pola concellería de Medio Rural. Unhas obras que se enmarcan dentro do plan POS+ que desenvolve o Concello de Santiago en coordinación coa Deputación Provincial da Coruña. O acondicionamento do Camiño de Fisterra ten un orzamento de 182.041 euros e un prazo de execución de cinco meses. O seu deseño tivo que coordinarse coa Dirección Xeral do Patrimonio Cultural e coa Deputación Provincial da Coruña. Procederase, dentro dos terreos de titularidade municipal, ao acondicionamento dun tramo do Camiño de Fisterra ao seu paso polo lugar de Quintáns e tamén do camiño de Tras Igrexa; mediante a pavimentación con mestura bituminosa en quente e a mellora das marxes dos devanditos viarios e da súa rede de drenaxe de augas pluviais. De xeito complementario, ampliaranse as redes municipais de abastecemento e saneamento, e executarase a obra civil necesaria para o futuro soterramento das redes de alumeado público, enerxía eléctrica e telecomunicacións. O centro sociocultural de Villestro ten un orzamento de 63.326 euros e un prazo de tres meses. Con estas obras resolveranse as “lesións” na edificación, de forma que recupere as condicións mínimas esixibles de acondicionamento para o mantemento do seu uso actual como centro sociocultural. As actuacións consistirán na eliminación de humidades da cuberta, renovación dos acabados interiores, illamento do cerramento exterior e supresión de pontes térmicas, substitución da carpintería exterior, revisión do ascensor e mantemento das carpinterías interiores. Tamén se procederá á pavimentación do camiño exterior de acceso peonil do edificio. ecg