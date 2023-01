Obras de mellora nas pistas de tenis de Rodríguez de Viguri

INSTALACIÓNS. A Xunta de Goberno Local aprobou onte o proxecto de “acondicionamento das pistas deportivas da Avenida Rodríguez de Viguri”, cun orzamento base de licitación de 251.785,74 euros. 47.880,10 corresponderían á primeira fase de acondicionamento da pista 1; e 203.905,64 euros á segunda fase, de acondicionamento das pistas 2 e 3. O obxectivo principal desta actuación, segundo explicou a concelleira de Deportes, Esther Pedrosa, é a reparación das pistas deportivas municipais para a práctica do deporte.

A intervención consiste, básicamente, na mellora do pavimento, co levantamento e reparación do firme actualmente en mal estado e desnivelado; a evacuación das augas pluviais co fin de evitar humidades e apozamentos nas pistas; a reposición do equipamento e peche perimetral das instalacións; o corte, traslado ou poda, no seu caso, do arborado da avenida que invade as instalacións deportivas; e a colocación dunha nova iluminación LED axeitada para a práctica do deporte. ECG