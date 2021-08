Obras na vía de A Barciela á Candelabeira

Santiago. Ata o 6 de setembro está aberto o prazo de presentación de ofertas no proceso de licitación das obras de mellora da vía que vai desde a igrexa de San Andrés de Barciela ata o cruce da Candelabeira; e de ampliación da rede de abastecemento de auga a Piñeiro, Frades e Gunín, na parroquia de Enfesta. As dúas actuacións están promovidas pola concellaría de Medio Rural, que dirixe José Manuel Pichel, en coordinación coa Deputación da Coruña, dentro do Plan Único de Concellos (POS+). Neste momento, e incluíndo estas dúas actuacións, a concellaría de Medio Rural está executando ou en proceso de licitación, sete obras destacadas. ecg