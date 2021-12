Ocho biotech compostelanas optan a los IX Premios Bioga

Ocho biotech compostelanas compiten este próximo jueves por los IX Premios Bioga, convocados por el Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias de Vida, para incentivar el impulso y desarrollo de iniciativas empresariales vinculadas a la biotecnología y galardonar a las empresas más competitivas e innovadoras. Las firmas santiaguesas optan a las categorías de Mejor Idea Empresarial, a la más Innovadora y a la más Competitiva. La Xunta de Galicia, a través de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), respalda esta iniciativa, en la que se miden catorce proyectos empresariales y compañías de biotecnológicas de Galicia.

La elección de los finalistas pone en valor la potencia a nivel autonómico de Compostela en este ámbito, ya que más de la mitad tienen su sede en la capital gallega. Esta fortaleza se potenciará aún más con el nuevo centro de tecnologías avanzadas en el polígono industrial de A Sionlla, el cual se prevé que esté listo para diciembre de 2022.

El evento en el que se conocerán y se harán entrega de los premios a los ganadores de las tres modalidades tendrá lugar en la sede de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), a partir de las 12.45 horas.

Carme Pampín, presidenta de Bioga, destaca que los proyectos que compiten este año “certifican a diversidade do mundo no que se move a biotecnoloxía galega e dan conta do seu talento”.

Estos galardones, los únicos autonómicos de reconocimiento a la consolidación empresarial, talento e innovación, valoran, en sus respectivas clases, a las compañías que apuestan por la generación de valor a través de la mejora continua, la trayectoria ya consolidada y con relevantes logros de entidades del sector y las iniciativas de reciente creación que apuesten por novedosos productos o servicios y con visión de futuro.

POTENCIAL DE SANTIAGO. Dentro de los catorce candidatos, diez son de la provincia de A Coruña (ocho de Santiago y dos de la ciudad herculina), tres de Pontevedra (Vigo, Nigrán y Porriño) y el último radicado en Ourense.

De las firmas compostelanas, destacan las vinculadas a la Universidad. Entre ellas se encuentran BFlow, una spin-off del IDIS y la USC que utiliza la microfluídica para acelerar investigaciones preclínicas de moléculas y fármacos; Biostatech Advice Trainning & Innovation in Biostatistics, una empresa de bioestadística y estadística aplicada, spin off de la USC, que inició su actividad en 2012 y se posicionó como una marca de referencia en su sector; Diversa Tecnhologies, otra spin-off del IDIS que desarrolla moléculas terapéuticas de alto potencial para aplicaciones clínicas y necesidades médicas no resueltas; y Foams for Bone, vinculada a la USC, que se basa en una tecnología desarrollada a través de una patente que permite fabricar y esterilizar injertos óseos sintéticos en un único paso, abriendo las puertas a un uso masivo de estos materiales en la práctica clínica diaria.

A mayores, las otras cuatro iniciativas con sede en la capital gallega son Arnigal Cultivos, que se dedica al cultivo seleccionado de árnica de montaña para su aprovechamiento sostenible y la comercialización de extractos para uso cosmético y farmacéutico; Celtarys Research, que desarrolla una nueva tecnología de conjugación química que permite el diseño y síntesis de sondas florescentes para cualquier diana y para su uso en el proceso del descubrimiento de fármacos; Emphasis, proyecto empresarial que ofrece servicios científicos de determinación estructural de proteínas a través de la técnica criomicroscopía electrónica a empresas farmacéuticas y laboratorios académicos; y Ozoaqua, laboratorio demartológico especializado en el cuidado de la piel que desarrolla productos formulados a base de aceites ozonizados.