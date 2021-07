Ofelia Hentschel, expulsada de ‘MasterChef’ a las puertas de la final

Santiago. Ofelia Hentschel fue expulsada esta noche de las cocinas de MasterChef 9 después de una dura prueba de eliminación en la que compitió con su eterna rival, la tomellosana María, y con el catalán Arnau. La compostelana de 29 años abandonó el plató entre lágrimas, pero también muy agradecida a un concurso del que, sin duda, fue protagonista. “Yo solo tengo gratitud. Para mí, he ganado. Estoy contentísima. Me daba un poco igual ganar, lo que quería era que esto no acabase”, manifestó en su despedida, unas palabras que suscitaron el aplauso de sus compañeros y también del jurado. "Creo que son las palabras más bonitas que dijo alguien al irse de estas cocinas", le respondió Jordi Cruz. Lo cierto es que Ofelia ha dado mucho juego en esta edición del concurso. Ha generado no pocas polémicas por su comportamiento, pero con su forma de ser, espontánea y sin complejos, también le imprimió un toque de diversión y naturalidad a un talent culinario habitualmente marcado por la tensión que se genera en las pruebas y por el rigor y la exigencia de los jueces.