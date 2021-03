“Ogallá que unha iniciativa privada quixese poñer en marcha a Yago”

Santiago. La concejala del Casco Histórico, Mercedes Rosón, respondió ayer sobre la situación en la que se encuentra el edificio de la antigua sala Yago, señalando que al Ayuntamiento le gustaría estar en condiciones de adquirir ese equipamiento, pero que lo ideal sería que apareciera una iniciativa privada dispuesta a gestionarlo.

Recordó que en el Plan Especial del Casco Histórico el inmueble está catalogado para uso sociocultural privado, salvo la última planta, que acoge viviendas.

Señaló también que aunque hace tiempo que no mantienen conversaciones con los propietarios del inmueble, éstos saben “o que teñen que facer”, en referencia a la normativa que obliga a realizar labores para garantizar el “ornato, salubridade e seguridade” de este edificio, que calificó como uno de los más emblemáticos de la Rúa do Vilar, no solo por su arquitectura, sino por el destacado papel que desempeñó en la actividad cultural en la ciudad.

Por ello, señaló que sería muy interesante que recuperase esta actividad, pero que todo depende de que aparezca alguna iniciativa privada que esté dispuesta a hacerse cargo del inmueble.

En cuanto a la polémica por el cierre de la entrada asoportalada de la antigua sala de cine, reconoció que no era la solución ideal, ya que está formada por planchas de madera laminada, pero que su objetivo no es otro que preservar esta zona, y evitar los depósitos de residuos que eran habituales en ella, y que la dejaban en un estado que no dudó en calificar de “impresentable”.

Ayer este periódico se hacía eco de la preocupación de vecinos y comerciantes de la zona por el hecho de que esta pieza fundamental en la calle permaneciera cerrada y tapiada de esta manera, cuando podía desempeñar un papel fundamental para el desarrollo del casco histórico, y solicitaban que se hicieran todos los esfuerzos para dotarla de contenido. ecg