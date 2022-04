Oito empresas galegas na feira máis importante da industria alimenticia

A cidade alemá de Colonia acolleu esta semana a Feira Anuga FoodTec, unha cita comercial líder a nivel mundial e fonte do impulso máis importante para a industria internacional de alimentos e bebidas. Trátase da única feira de proveedores do mundo, polo que cubre todos os aspectos da producción de alimentos.

A Cámara de Comercio de Santiago organizou a participación de empresas galegas nesta Feira dentro do Plan Foexga, que cofinancia o IGAPE con fondos FEDER. Participaron tres empresas expositoras e cinco máis como visitantes. A visita coordinouse co Clúster Alimentario de Galicia, agrupación industrial de alimentación da nosa Comunidade. As primeiras impresións son moi positivas xa que o nivel tecnolóxico alcanzado polas empresas galegas deste sector é capaz de competir perfectamente co das europeas máis punteiras.

Entre as empresas expositoras atópanse Cofrico, que presentou en Anuga 2022 GRADHOC, o seu software intelixente de eficiencia enerxética e mantemento en refrixeración smart_ refrigeration_ cooler_ future; Norlean, que presenta en AnugaFoodtec o seu Xemelgo Dixital de Organización para a optimización da produción nos sectores do embotellado e conservas, así como a mellora na toma de decisións.

E a empresa Nigal, que presentou o seu proxecto de Libatio, un tapón intelixente de monitorización en tempo real e análise de barricas de madeira, destinado para o sector do viño e as bebidas alcohólicas.