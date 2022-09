Olona finaliza un Camino en el que la política quedó fuera de su mochila

Santiago. La exdiputada de Vox, Macarena Olona, finalizó ayer su peregrinación a Santiago junto a su “familia del Camino” y en declaraciones a los medios de comunicación ha evitado pronunciarse sobre su futuro político y sobre cualquier “cuestión interna de Vox”. Olona, acompañada de una decena de simpatizantes, señaló en la plaza de la Quintana, tras acudir a la misa en la Catedral, que recorrer el Camino la ha ayudado a curar “heridas del alma” pero que “la política quedó fuera de la mochila” de peregrina.

“Viva Macarena”, “Viva España” y “Viva el Apóstol”. Han sido algunas de las proclamas de los acompañantes de la exdiputada de Vox, que abandonó sus cargos en la formación a finales de julio alegando motivos de salud. Según relató Olona, ha llegado a Santiago “después de cinco días como miles de peregrinos” y tras “haber cumplido con satisfacción cada una de las etapas”.

“Tenía muy claro, cuando inicié el Camino, donde estaba el origen de este peregrinaje hacia la sepultura del Santo Apóstol”, declaró Olona, que explicó que ese origen tuvo lugar en su visita a la catedral del Santiago Apóstol en Panamá, durante el funeral de su padre. Olona reivindicó el Camino como un espacio de “reflexión, fe e intimidad” y señaló que las razones para recorrerlo están en “el amor”, que “vence siempre, tal y como Cristo vence”.

Preguntada por los medios, evitó pronunciarse sobre su futuro político y expresó que durante su peregrinación ha cargado con el peso de la mochila, “en el que no entraba la política”. “No es el momento de la política y no es sobre lo que he reflexionado, porque la política quedó fuera de la mochila”, insistió.

La exportavoz de Vox en el Congreso expresó su compromiso y su “lealtad a los españoles”, que incluye el silencio sobre “cualquier cuestión interna de Vox”. Sin embargo, aseguró que el Camino “no se acaba” y “no es el final, sino el principio”. “Ahora acaba el tiempo de reflexión para empezar, desde luego, el tiempo de la ejecución”, añadió. Olona agradeció a la “familia del Camino” su apoyo desde que comenzaron el peregrinaje en Sarria (Lugo) y manifestó que sea cual sea la formación política que esté en el tablero, la máxima común tendría que ser “las personas lo primero”.

La exdiputada finalizó diciendo que está deseando reunirse con su familia y volver a Granada, donde dará una conferencia en la universidad. ecg