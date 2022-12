Operación Peleteiro: Bugallo tacha a la oposición de irresponsables y cínicos

La decisión del Pleno sobre la operación Peleteiro sigue trayendo cola en el ámbito político de la capital gallega. Tras el cruce de acusaciones en la propia sala, primero, y con comunicados, después, ayer se volvió a vivir un nuevo episodio de esta riña con una rueda de prensa del alcalde que no dejó títere con cabeza, acusando a la oposición de “irresponsables” y, en algunos casos, “cínicos”. El Gobierno municipal, en general, y Xosé A. Sánchez Bugallo, en particular, siguen sin comprender como el proyecto, con el visto bueno de la mayoría de agentes sociales implicados, no pudo salir adelante y se sienten preocupados por lo que podrá pasar.

“Estou convencido de que o conxunto do Ensanche está hoxe desgustado con que o Peleteiro siga parado e o comercio preocupado, porque hai un risco que agardo que non se materialice”, sentenció el primer edil.

Desde Raxoi entienden que en la decisión de la oposición primó los intereses personales de unos pocos, sobre el conjunto de la ciudadanía, reprochando además que tanto ese colectivo como Compostela Aberta habían prometido viabilizar la propuesta en mayo, siempre y cuando se mantuviese la apertura de veinte metros hacia República Argentina, cuestión que se cumplió.

Desde su punto de vista, consideran que se produjo un grave error, puesto que entienden que deberían haber apoyado este trámite inicial para después, en los dos meses de alegaciones públicas, presentar las modificaciones que considerasen oportunas.

Sin embargo, en este aspecto, primó la desconfianza generada con el tema de las VUT, un reproche que partió desde la grada del BNG, puesto que en la regulación de estas viviendas apenas se atendieron pequeños cambios cuando había miles de alegaciones sobre la mesa.

En todo caso, más allá de los motivos, el regidor compostelano denuncia la falta de seriedad en las formaciones municipales para acometer una operación de este calado, la cual lleva encallada desde hace veinte años.

“Tendo todos os informes favorables e co acordo maioritario dos axentes sociais afectados polo proxecto, dende logo, para o Goberno, esta era a mellor das solucións, porque xeraba un espazo público de calidade, nunha zona que carece deles (só hai a praza Roxa e a de Vigo)”, remarcó la concejal de Urbanismo, Mercedes Rosón, también presente en el acto.

Respecto a la propuesta del PP de Santiago para este espacio, Sánchez Bugallo la tachó de “irreal” y recordó que su postura se parece a la adoptada en su día con el parking subterráneo en la plaza de Abastos o la de la Finca de Espiño, “na que eles si que intentaron un pelotazo urbanístico”. Además, les reprochó que el PXOM actual para este punto viene derivado de una decisión del Pleno por unanimidad, por lo que son “corresponsables desta situación, xunto ao BNG”.

Asimismo, les recordó que invertir cincuenta millones para esta parcela (veinte para la compra y otros tantos o treinta más para ponerla en marcha) no es “creíble”, ya que “sería escandaloso, tendo en conta as necesidades do rural ou doutros barrios”.

Por su parte, para CA, el regidor echó la vista atrás y reiteró el apoyo que habían decidido aportar en mayo para viabilizar este plan, el cual se rompió “sen informarnos nada”. Para explicarlo, señaló, lo achacó “ao cambio de voceira, ás eleccións ou a un axuste de contas, pero non polos veciños”.

RESPUESTA ANTE LAS ACUSACIONES. Tras las declaraciones de Sánchez Bugallo, el candidato a la alcaldía del Partido Popular, Borja Verea, ha querido salir al paso de las acusaciones y pidió al alcalde que “deixe de facer o ridículo e, sobre todo, que deixe de dar leccións sobre o cumprimento de promesas, porque leva catro anos sen cumprir un só punto do seu programa electoral”.

Atendiendo a la perspectiva de los populares, el proyecto que había sobre la mesa era una apuesta por “por pisos de luxo, ladrillo, polo pelotazo e polas políticas de hai vinte anos”, mientras que su iniciativa resulta “transparente, clara, firme e solvente”, la cual llevan defendiendo dos años con el objetivo de “recuperar o solar de Peleteiro para a xente, para que os 26.000 veciños do Ensanche poidan desfrutar de servizos que hoxe non teñen”.

Por último, el aspirante popular reprochó al primer edil que hable por una colectividad que no representa y subrayó que “serán eses 26.000 veciños os que, de xeito lexítimo, poderán escoller a partir das eleccións de maio o futuro da parcela Peleteiro”.