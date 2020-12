Operación Quilo impulsada por los centros juveniles don Bosco

Con la finalidad de prestar apoyo a las personas que están en una situación difícil, la Federación de Centros Juveniles don Bosco de Galicia ha organizado una serie de actos durante los próximos días 5,6,13 y 20 de diciembre, dentro de la denominada Operación Quilo, y que se desarrollará en dos etapas.

La primera se denomina Partidas Solidarias, y tendrá lugar el 5 de diciembre, conmemorando el Día del Voluntariado. “O obxectivo é pasalo ben xogando con outras persoas sen ningunha aspiración competitiva, simplemente polo feito de pasar o tempo e compartir un momento de xogo online entre todas as persoas que queiran participar”. Entre las opciones figuran el Fortnite, League of Legends, Valorant o, Among Us.

Para participar, además de inscribirse, habrá que hacer un donativo de entre 2 y 5 euros, dependiendo de en cuántos juegos se participe.

Los días 6,13 y 20 será el turno del Torneo Solidario online, con competiciones de, respectivamente, Fortnite, Valorant y League of Legends, entre equipos o grupos de personas, salvo el primero, que será individual. Los ganadores, siempre que así lo deseen, serán entrevistados por Kings Dragon, cuyo equipo de esports colabora activamente en esta operación. Los participantes deberán donar dos euros al inscribirse.

El evento será retransmitido por el canal de twitch de Kings Dragon, y todo o que se recaude en los directos a través de esa plataforma también irá destinado íntegramente a esta campaña solidaria. También se pueden entregar alimentos o donar a través de la página de la campaña de crowfounding.