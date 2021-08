Oportunidad para realizar la Ruta Jacobea marítima desde Vilagarcía de Arousa

Recorrer la geografía gallega a pie, acompañados de pesadas mochilas, bordones y alguna que otra ampolla, es la práctica más habitual para aquellos que quieren acercarse a Compostela a través de las rutas milenarias que forman el entramado del Camino de Santiago. Sin embargo, existen otros Caminos más desconocidos que acercan la geografía gallega a través de uno de sus más preciados tesoros: el mar. Es el caso de la ruta Traslatio, cuyos orígenes están en el traslado de los restos del Apóstol desde Tierra Santa por mar hasta Iria Flavia, navegando por la ría de Arousa para continuar después el camino a pie hasta Compostela. De esta forma, en el marco de actividades que se organizan para conmemorar el Xacobeo, la Mancomunidade do Salnés, en colaboración con el Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa y la Agencia de Viajes Tee Travel, ofrece rutas por mar para todos los que quieran recrear aquel viaje.

La iniciativa se llama El Origen de Todos los Caminos, y parte desde el Puerto Deportivo de Vilagarcía de Arousa para realizar la Ruta del Mar de Arousa y Río Ulla hasta Pontecesures. El Ulla es un río de poco calado en alguna de sus zonas, de ahí que los horarios de salida del barco a Santiago dependan del estado de la marea. La ruta se realiza en un exclusivo barco de 12 plazas (adaptado para personas con movilidad reducida) y cuenta con una explicación de todo el recorrido. Hasta finales del mes de septiembre se ofrecen salidas garantizas (desde 1 persona) para realizar esta maravillosa travesía, también conocida como Traslatio. Por supuesto, el resto del año también se puede realizar. De hecho, es habitual que muchos peregrinos y turistas lleguen a Vilagarcía a través del Camino Portugués por la Costa, la Variante Espiritual del Camino Portugués, la Ruta del Padre Sarmiento o la Vía Verde do Salnés, y tomen un barco en el Puerto Deportivo de Vilagarcía de Arousa para realizar la Ruta del Mar.

Los horarios de salida están disponibles en la web de Tee Travel en El Origen de Todos los Caminos. Para más información se puede contactar con la agencia, con la Oficina de Turismo de Vilagarcía de Arousa o con la Mancomunidade do Salnés, entre muchos otros puntos turísticos de la Comarca do Salnés. Este no es el único proyecto de peregrinos por mar. El pasado mes de junio llegaba a Compostela la expedición de peregrinos que realizó el Camino a Vela desde el puerto de Hondarribia, navegando por aguas vascas, cántabras y asturianas hasta Galicia.