Os bonos ‘Corazón’ pasan a ser de cincuenta euros

RAXOI. O alcalde anunciou onte en rolda de prensa a modificación da contía dos bonos Corazón Compostela co obxectivo de fomentar o seu consumo, especialmente por parte da xente máis nova. De 75 euros pasarán a ser de 50, aínda que a achega do Concello se mantén en 30 euros. Deste xeito, a entidade municipal subvenciona o 60 %, fronte ao 40 % que corre a cargo da persoa usuaria: 20 euros. Raxoi tomou a decisión tras a reunión mantida onte coas asociacións de comerciantes da cidade, que se amosaron partidarios do cambio. Tamén se introducirán outras dúas novidades: en primeiro lugar, o límite de bonos que pode descargar cada persoa sube de 1 a 3. Desta forma, quen xa teña un bono mercado de 75 euros poderá comprar dous máis. Se aínda non se mercou ningún, o consumidor terá dereito a tres bonos de 50 euros. En segundo lugar, ampliouse o tope de gasto por comercio, que pasa de 6.000 a 10.000 euros. ECG