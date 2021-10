Os Encontros Troyanos ‘conquistan’ Compostela

A terceira edición dos Encontros Troyanos en Compostela reuniron esta fin de semana na capital galega a tunas veteranas vencelladas a universidades dos Camiños. En concreto, a xornada de onte comezou ás 12.00 horas con diversas actuacións nos balcóns de edificios senlleiros da cidade histórica, cunha duración de entre 15 e 20 minutos cada unha: Museo das Peregrinacións, Casa do Cabildo e Fundación Granell. Posteriormente, ás 13.30 horas, tocaron desde os balcóns do Pazo de Raxoi, na praza do Obradoiro.

Xa pola tarde, ás 18.00 horas, celebrouse o concerto Festival dos Camiños no Auditorio Abanca, cun aforo actual de 469 persoas debido ás restricións sanitarias. Nesta actuación interpretáronse cancións que forman parte das “bandas sonoras” destas tres cidades universitarias ligadas aos Camiños: Santiago, Salamanca e Porto.

Estes III Encontros Troyanos en Compostela están promovidos por Troyanos de Compostela, o grupo de pulso e púa da Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos-Casa de la Troya. Nace en 2013 como un proxecto directamente vencellado ao Museo Casa de la Troya. O seu obxecto é investigar, promover e divulgar a música para instrumentos de corda pulsada que tocaban as tunas en Santiago a finais do século XIX e comezos do XX; lembrando ao mesmo tempo a figura e a obra de compositores galegos da época.

Na actualidade, a agrupación está integrada por 37 compoñentes, “persoas afeccionadas á música que son profesionais en distintos ámbitos, pero aos que os une a súa pertenza ás tunas de Compostela durante a súa etapa académica”, indican desde a entidade.