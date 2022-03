Os enxeñeiros técnicos industriais mostran o seu apoio ao medio ambiente

O Colexio de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Santiago, seguindo o seu ciclo de conferencias, recibiu esta semana á conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ánxeles Vázquez, para falar do medio ambiente o cambio climático. Juan Carlos Muñiz, presidente do colexio, quixo destacar “o grande interese que esperta no noso colectivo a participación da máxima responsable da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda”, e agradeceu a motivación que transmite para que “sigamos sendo dilixentes coas nosas actuacións, tanto na redacción de proxectos que conleven tramitación ambiental como na excecución dos mesmos”.

Ademais aproveitou para anunciar que está previsto, dentro deste ciclo de charlas, unha conferencia sobre a Tramitación Ambiental de Proxectos, algo “clave no noso traballo”. Por outra banda, Muñiz quixo deixar claro que “tanto coa Consellería de Medio Ambiente coma coa Consellería de Industria, entre outras, temos unha liña de comunicación directa e fluída dado o ámbito de actuación no que se desenvolve a Enxeñaría Técnica Industrial en relación coas súas atribucións profesionais.

A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ánxeles Vázquez, defendeu a importancia de seguir avanzando na loita contra o cambio climático desde unha perspectiva tanto pública como privada, un obxectivo para o que, dixo, agarda contar co apoio, as achegas e a implicación deste colectivo profesional.

Tras agradecer a invitación do órgano colexial a participar como ponente nunha xornada monográfica dirixida aos seus socios, Ánxeles Vázquez incidiu na importancia de que as administración públicas e o sector privado vaian da man cando se trata de buscar solucións innovadoras e sustentables para os grandes retos medioambientais aos que se enfronta a sociedade en todo o mundo.

Así, referiuse á Alianza galega polo clima, unha iniciativa impulsada recentemente pola Xunta co fin de implicar a todo tipo de organizacións, empresas e institución de todo tipo científico e académico dispostas a avanzar xuntas na mellora do medio ambiente. Por iso, convidou a Coeticor a sumarse á Alianza asinando un memorando de entendemento.