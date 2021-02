“Os negativos do cribado de Amio deben manterse cos mesmos criterios, poden estar contaxiados mañán”

EPIDEMIÓLOGO. El epidemiólogo de la Universidade de Santiago el doctor Francisco Caamaño señala que cuando se realiza un cribado poblacional como el del pasado fin de semana en el recinto ferial de Amio “ten que ser un chamado a todo o mundo que debe ir” y recuerda que “os negativos deben manterse cos mesmos criterios porque non sabemos se poden contaxiarse mañá ou mesmo se están contaxiados xa”. Caamaño, va más allá e indica que “existe unha pequena posibilidade de que o resultado fose un falso negativo”.

En declaraciones a Onda Cero, el especialista considera que “se seguimos co proceso de vacinación, nun tempo razoable poderiamos ter unha situación boa no verán” aunque recuerda que “seguimos con números de positivos altos e se temos un repunte outra vez podería dar datos moi elevados”. Francisco Caamaño destaca que “na terceira ola, polo entorno da ponte da Constitución, e cando chegou o Nadal, partíamos de datos moi inferiores e mira agora como estamos”, señala. Además, considera que “se abrimos as restriccións en exceso trasladamos á poboación a sensación dunha certa normalidade e moito me temo que levaremos outro susto” con lo que el profesor de la USC considera que habría que continuar “cunha situación similar” con las mismas restricciones que tenemos “unha semana máis aló do día 18”. Estas declaraciones las realizó ayer, jornada en la que en el área sanitaria de Santiago y Barbanza estaban hospitalizadas 168 personas con coronavirus, doce menos que el lunes, y de éstos 45 en las unidades de cuidados intensivos, dos menos que 24 horas antes. Se registraron 45 casos confirmados por PCR, quince menos que un día antes. Hay un descenso del número de nuevos casos diagnosticados en el Ayuntamiento de Santiago, 475 frente a los 516 del lunes. En total, hay 2.724 pacientes con infección activa, 208 menos que el día anterior. Redacción