Os populares propoñen “liderar

Santiago. O candidato do grupo municipal popular á alcaldía de Santiago, Borja Verea, visitou no día de onte a urbanización A Muíña, en San Lázaro, onde mantivo un encontro con medio cento de veciños que reclaman ó Concello compostelán unha mellora nos servizos de mantemento na contorna das súas vivendas.

“O que vemos hoxe aquí non é unha cuestión illada, fronte a este mandato do PSOE en Santiago da desgana e o abandono, a partir de 2023 imos revolucionar os barrios para potenciar a súa vida social, cultural e económica tendo como punto de partida a súa propia identidade”, afirmou o líder popular.

Os veciños do lugar, sita onde antes se atopaba a antiga fábrica de Cuétara, denuncian a pasividade do executivo local, así como que levan máis dun ano reclamando unha solución sen obter resposta algunha, por parte do mesmo, afirmando sentirse abandoados por este.

“Os actuais responsables municipais téñennos completamente esquecidos, nin responden nin atenden as nosas peticións”, alertou Daniel Vieites, presidente da comunidade afectada. “Zonas comúns en mal estado, a maleza cubríndoo todo, suciedade na pedra e na plaza así como parcelas colindantes sen coidar que son un criadeiro de alimañas e ratas; de todo isto son coñecedores no concello, pero xa non é que non o arranxen, senón que nin sequera responden”, remarcou o representante veciñal, que insistiu en que o único que reclaman é “un trato digno para estas familias que tamén pagamos impostos”.

Por outra banda, o candidato popular denunciou que “este estado de abandono que vemos hoxe aquí replícase por toda a cidade, onde os actuais dirixentes non son quen de manter os barrios en condicións mínimas”, así coma que “se xa aquí, nunhas vivendas novas en San Lázaro, o PSOE en Santiago non é quen de ter os bolardos no seu sitio, as papeleiras arranxadas ou as fontes con auga, ¿como van a ser quen de modernizar Compostela?”.

Verea tamén calificou o proxecto do PSOE ó frente capital compostelá coma “completamente esgotado”, xunto con dirixentes “cansados e desganados”, e prometeu ós veciños que, se consegue a confianza da cidadanía para ser alcalde nas próximas eleccións municipais, que se celebrarán en maio do próximo 2023, apostará por “un programa de transformación dos barrios co obxectivo de potenciar a súa identidade a través da calidade de vida, a saúde e o deporte, dinamizando a súa actividade económica”. r. garcia