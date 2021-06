Os taxistas recadan case 6.000 euros para loitar contra a esclerose múltiple

CAMPAÑA. Os colectivos de taxis de Santiago e comarca, representados no presidente de RadioTaxi Compostela, Ames e Teo, Jesús García, fixeron onte entrega simbólica á Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple dun cheque do recadado coa campaña Móvete en taxi pola esclerose: 5.823,5 euros conseguidos polos taxistas coa venda de pulseiras solidarias nos taxis durante un ano. Teresa González Salvadores, presidenta de ACEM, quixo agradecer no acto unha vez máis a disposición e implicación dos colectivos de taxis da cidade: Radio Taxi Compostela, Ames e Teo e Tele Taxi Compostela, en particular aos seus presidentes, Jesús García e Jesús Pena, e en xeral a todos os taxistas que quixeron sumarse a esta campaña, sen cuxa participación e compromiso non tivera sido posible. Tamén agradeceu ao Concello de Santiago seu apoio na difusión desta iniciativa. ECG