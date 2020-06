Os veciños aplauden o plan para dotar de fibra óptica á cidade histórica

Santiago. A fibra óptica chegará á rúa do Franco este verán e á totalidade do conxunto histórico compostelán nun prazo estimado de sete meses. Esta é previsión do plan de despregamento que o director territorial de Relacións Institucionais do operador Orange, Óscar Aragón, presentou este martes ao alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; á directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Mar Pereira; e á directora xeral de Patrimonio da Consellería de Cultura e Turismo, María del Carmen Martínez. “Os veciños da Cidade Histórica celebramos de xeito especial a nova de que Orange prevé completar en sete meses o tendido da febra óptica nesta área da cidade”, destacan dende a asociación Fonseca.

“A febra óptica e os accesos ás telecomunicacións de alta velocidade de até 300 Mbits é unha necesidade que ao longo dos últimos anos veuse reclamando de xeito insistente por parte de tódolos veciños, comerciantes, colexio maior e residencias de estudantes, así como por parte dos profesionais que teñen o seus despachos na Cidade Histórica e mesmo o Arcebispado e o Arquivo da Catedral, así como os hoteis aquí asentados, que carecían dela”, engaden dende a Asociación de Veciños Fonseca.

Ademais, tamén amosaron os seu agradecemento a tódolos funcionarios da Xunta, do Concello e do Consorcio que participaron neste proceso. “O que pedimos agora ás tres administracións implicadas é que arbitren liñas de axudas para as acometidas dentro dos edificios da Cidade Histórica, que permitan racionalizar e deixar fora de uso os vellos cables de cobre para empezar a liberar as nosas fachadas dos antiestéticos cables que hoxe están por tódolos lados”, indicaron.

Tamén amosaron o seu agradecemento a tódolos funcionarios da Xunta, do Concello e do Consorcio que participaron neste proceso, “que puxeron todo da súa parte para que este proxecto chegara a bo fin”.

E ademais destacaron a aposta que fai Orange pola Cidade Histórica, “pois sen agardar polas subvencións, comprometeuse a iniciar os traballos de xeito inmediato unha vez que dispoña da licenza municipal, o que vai permitir que poidamos dispoñer da febra óptica en prazos moi curtos, e mesmo a compartir a súa rede coas outras operadoras”. redac.