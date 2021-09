Padres del Santiago Apóstol reclaman un docente más para reducir el número de alumnos por clase

Petición. Un grupo de padres del colegio Santiago Apóstol expresó su preocupación por la reducción de personal docente en el centro, una vez que se considera superado el peor momento de la pandemia. El problema se centra en las aulas de Infantil, donde se alcanzan los ratios de 25 alumnos por profesor, algo que según los afectados no permitirá cumplir con las normas de seguridad, marcadas en el protocolo covid. Patricia Herráez, madre de un alumno de Infantil, cree, al igual que otros padres, que sería necesario un maestro más. “Tenemos un centro muy pequeño y aumentó mucho la demanda de plazas. De hecho, los cursos de infantil están completos y se tuvieron que baremar. El año pasado la situación era muy diferente y se realizó un esfuerzo muy grande para bajar los ratios a diecisiete alumnos por aula. Este año, como se considera que lo peor de la pandemia ya pasó, están regresando los recortes y no contamos con el mismo número de docentes que el curso pasado. Así va a ser muy difícil cumplir con los protocolos, porque estamos hablando de niños muy pequeños, que no son capaces de estar quietos en el mismo sitio. Esperemos que las cosas sigan saliendo tan bien como el año pasado”, señala. Los afectados explicaron que el centro solicitó un maestro más a la consellería de Educación, pero la petición vino denegada. Además, los progenitores del aula de 5º de Infantil presentaron otra solicitud y de momento no han tenido ninguna respuesta. Ahora, esperarán a la reunión que tienen con la inspectora educativa de la zona y según sea su respuesta decidirán si deciden movilizarse y concentrarse delante del colegio. Añaden que “en los colegios del entorno los ratios no llegan a los 25 estudiantes por clase” y “que en este centro la diversidad cultural es muy grande y hay bastantes niños con necesidades especiales”, concluyen. Redac.