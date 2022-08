Padres trabajando, peques jugando

A punto de acabar el mes de agosto, todavía quedan un par de semanas antes de que dé comienzo el nuevo curso escolar. Sin embargo, muchos padres tendrán que incorporarse el jueves al trabajo, coincidiendo con el principio de septiembre, lo que ha hecho que muchas familias busquen planes para los más pequeños que les permitan conciliar.

Entre las propuestas de conciliación destaca la puesta en marcha por la Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal para las tardes de septiembre a noviembre, en horario de 17.30 a 19.30 h y pensadas para escolares de 5 a 9 años.

Serán actividades en las que los participantes explorarán “as potencialidades das artes a través de actividades lúdicas e creativas arredor do libro, da lectura e da literatura”, dirigidas por Xandobela.

Para participar es necesario inscribirse presencialmente en el mostrador de Información de la biblioteca o llamar al 881 999 401, y solo se puede participar en la semana en curso.

“A inscrición abrirase cada luns a partir das 8.30 h. O número de nenas e nenos que poden participar cada día é de 10 e as prazas dispoñibles serán outorgadas por estrita orde de chegada”, explican desde la Biblioteca, que adelantan las actividades previstas.

”Os luns facemos o xornal da biblioteca con entrevistas, recomendacións dos nosos libros favoritos, novas, pasatempos..., e o martes achegarémonos a distintos xeitos de contar historias e construiremos os nosos obxectos e materiais para narrar os nosos contos favoritos. Cada mes, haberá unha técnica distinta. Así en setembro será cantastorie; en outubro kamishibai, e en novembro, teatriños de cartón”.

Las Artes Miúdas ocuparán las tardes de los miércoles. “ Experimentaremos con numerosas técnicas e recrearemos o universo da literatura traballando coas nosas mans e imaxinación”, explican, indicando que los jueves habrá A rebotica dos contos, con “contos e obradoiros para coñecer historias arredor dun tema: o medo, os animais, o amor, a natureza...”, mientras que el viernes se dedicará la tarde a jugar.

CONCELLO. Otra propuesta de conciliación será la puesta en marcha por el Concello de Santiago en la ludoteca María Miramontes, destinada a menores entre los 3 y los 12 años, y que se ha venido desarrollando desde junio, en horario de 07.45 a 15.00 h.

El programa cuenta con seis turnos, el último del 1 al 9 de septiembre, si bien “as persoas usuarias só poden desfrutar dun máximo de dúas quendas, agás que haxa prazas dispoñibles noutras”, tal y como señalan desde el Concello, que cerraron el plazo de inscripción en el mes de mayo.

El objetivo del programa, dicen, “é responder ás necesidades de conciliación das familias. É por iso que o acceso a este servizo, que é de balde, priorizará, no caso de que houbese máis solicitantes que prazas, a aquelas que traballen ou estean en tránsito do traballo a casa no horario no que funciona o servizo, con preferencia das vítimas de violencia de xénero, e monoparentais, ou cun membro co incapacidade laboral.

Además, el programa municipal de conciliación incluye actividades en los CEIPs Quiroga Palacios y Monte dos Postes, siendo el último turno del 1 al 9 de septiembre en horario de 09.00 a 14.00 horas, y que se completa con un servicio de madrugadores con desayuno, de 07.45 a 09.00 horas, y uno de comedor, de 14.00 a 16.00 horas. “Por cada unha das quendas hai 180 prazas para obradoiros e actividades”, dicen, “90 para almorzo e 90 para xantar”.

También la Fundación Universidade de Santiago ha puesto en marcha un año más su Verán CampUSC 2022, que llega a su fin con el quinto turno, del 1 al 7 de septiembre.

Organizado con el objetivo de “fomentar a conciliación da vida laboral e familiar tanto da comunidade universitaria da USC coma do público xeral”, está dirigido a “rapaces e rapazas que poderán coñecer actividades deportivas tradicionais e alternativas, e realizar diferentes obradoiros, actividades e saídas culturais”, tal y como indican desde la USC, incidiendo en su objetivo de fomentar “valores de disciplina, esforzo, perspectiva de xénero, integración, hixiene e respecto ás normas, entre outros moitos”. El programa se desarrolla de lunes a viernes, de 08.45 a 14.45 horas, con 120 plazas cada turno.