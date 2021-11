Paluso: llamamiento solidario para acondicionar el ‘nuevo’ local cedido a la asociación

Hace solo unos días que el Concello le cedió a la asociación Paluso el local que tanto tiempo llevaba demandando para poder desarrollar su actividad solidaria. El bajo, de más de 100 metros cuadrados, está situado en el barrio de Pontepedriña, si bien, tal y como indicó la presidenta de la asociación, Chus Iglesias, “el inmueble no está acondicionado” para llevar a cabo las actividades que realiza habitualmente la entidad. En este sentido, hace un llamamiento a todos aquellos que quieran ayudar para realizar las obras que necesita el inmueble.

Hace solo diez días, Chus Iglesias, después de conversaciones con el Concello, recibía la noticia que deseaban desde hace tiempo. “Al fin podré separar un poco lo que es Paluso de mi vida personal y familiar; porque yo así no podía seguir. En casa ya no me cabía nada más”. En ese momento, la responsable de la asociación comunicaba a todos sus amigos y colaboradores la buena noticia a través de sus redes sociales: “Con gran alegría y emoción queremos compartir la noticia que acabamos de recibir. Ya tenemos un local, una sede en la que podremos desarrollar las actividades que hasta ahora eran pocas por no disponer de espacio suficiente. Siempre hemos dicho que confiábamos en Milagros Castro [concelleira de Políticas Sociais], pues ella también puso todo su empeño para lograr un local en el que pudiéramos seguir ayudando en la medida de nuestras posibilidades”, anunciaban desde el Paluso a través de su cuenta de Facebook.

No obstante, una vez dentro del local comprobaron que necesita una notable puesta a punto. “Ahora a triturar los sesos y buscar una solución para adecuarlo a las necesidades de la asociación, es precioso, pero está en obra”, indican desde la asociación Paluso.

En cualquier caso, Chus Iglesias subraya que estas nuevas instalaciones suponen un alivio tanto para ella como para la asociación. “Es que no solo repartimos alimentos, sino también muchos enseres: mantas, ropa... En mi casa ya no cabía nada más”, apunta.

La asociación Paluso ayuda actualmente a entre 600 y 800 personas. “Hay que tener en cuenta que atendemos a muchos bebés y sus gastos son bastante más elevados que los de un adulto. Los pañales y la leche son bastante caros”, señala Chus Iglesias, que acumula muchos años al frente de esta asociación. “Ahora la gente que recurre a nosotros son familias que siempre habían tenido un trabajo y una situación económica estable. Son personas que están en ERTE desde hace meses, en un ERE o que directamente se han quedado sin empleo y no pueden pagar las facturas. Lo que está ocurriendo es terrible, y todo por culpa del covid”, subraya.