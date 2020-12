“Para este sorteo de Navidad ‘voló’ la terminación en 20”

A lo largo de la mañana de hoy, 22 de diciembre, todos estaremos pendientes del Sorteo Extraordinario de Navidad, uno de los juegos de lotería que mayor participación capta y que se ha situado, por tradición, como un símbolo del comienzo de las fechas navideñas propiamente dichas.

En la administración número 13 de Santiago, en la avenida de Ferrol, su propietaria, Isabel Taboada, indica que ya desde el mes de septiembre han sido muchos los que se han acercado a su ventanilla para comprar el décimo de la suerte. Y aunque reconoce que este año ha sido atípico por la COVID, señala que “las ventas en ventanilla se han mantenido”, si bien admite que la actual situación sanitaria sí ha lastrado la habitual participación de “comisiones de fiestas o equipos de fútbol”, siempre grandes animadores de las ventas para el Sorteo Extraordinario de Navidad. “El hecho de que no se celebrasen fiestas por la pandemia y las dudas de este tipo de entidades dado que no sabían si realmente iban a poder venderla propició que no tuviéramos los encargos habituales en este sentido”, señala Taboada, quien acumula ya 35 años de experiencia al frente de su administración. En Navidad repartió recientemente un 4º premio.

En cuanto a las preferencias a la hora de elegir un número, señala que este año “voló la terminación en 20”, y también destaca que durante la jornada de ayer fueron muchos los que se acercaron para comprar un décimo. “Justo las horas antes del sorteo se suceden las ventas entre aquellos que esperan al último día”, indica Taboada.