Parada solidaria en Polonia: la historia de amor de una abogada y un exmendigo

Quizá recuerden su historia, porque Susana y Michael llegaron a ser muy conocidos por su peculiar historia de amor. Ella le conoció mientras colaboraba con el albergue franciscano en Santiago, y él arrastraba un pasado turbulento que le había llevado a vivir en un cajero de la plaza de Galicia, después de haber consumido más de una sustancia poco recomendable. Se casaron en el verano de 2017, en una ceremonia civil en Raxoi.

“¿Estás enamorado, Michael?”, le pregunta Susana a su marido mientras ella habla con este periódico, a las doce de la noche, desde su nuevo y peculiar hogar. Un pasillo solidario en Medyka, en la frontera de Polonia y a solo unos metros de Ucrania. “Siempre”, se le oye gritar a él a unos metros de distancia.

Hoy, este alemán de duro pasado está completamente rehabilitado y junto a su mujer no solo ha rehecho su vida, sino que le ha dado un auténtico vuelco. Su libro Nunca sabes a dónde te lleva la vida fue un auténtico éxito, al igual que un cortometraje que también protagoniza, Alquimia: cuando el dolor se convierte en arte, dirigido por Nuria Botet y Elisa Cuevas. Un documental para narrar su batalla, sus más y sus menos con el alcohol, las drogas o cómo sobrevivir en plena calle. Una biografía de altibajos, porque también fue alumno “brillante” de Medicina y llegó a tener “una prometedora carrera en la Legión Extranjera Francesa”

Pero eso es pasado. En buena medida gracias a los cuidados de Susana en el peor momento, cuando le llevaba a la calle una infusión de boldo para proteger su hígado maltratado. El presente ha llevado a este matrimonio a una labor solidaria en la frontera con Ucrania, en Medyka. Allí hay montado un pasillo con carpas para atender a los exiliados que abandonan el horror de la guerra. Reciben atención médica, comida y “abrazos, que son muy importantes”, como destaca Susana.

A pesar de las horas intempestivas en las que se produce esta conversación, Susana es una fuente inagotable de ideas y palabras. No para de hablar y se percibe su entusiasmo, aunque esté viviendo una situación especialmente dura. Cuenta que decidió dar el paso de viajar a Polonia porque no estaba satisfecha con su trabajo y se encontraba “al borde de una depresión”. “Prefiero morirme haciendo algo en la vida que sin hacer nada gratificante”. E insiste en este propósito, porque “yo escapaba de la estupidez humana para poner un parche al fruto de la estupidez humana”.

A esa saturación no solo le empujó su día a día en Compostela, sino lo “quemada que estoy con Hacienda, con la burocracia. Este conflicto es un absurdo total, un acoso fuerte e injusto a las personas más vulnerables”. Lleva meses peleando contra el vuelva usted mañana de la administración por unos problemas generados tras la compra de una autocaravana, “nuestro único hogar en estos momentos”.

Salieron para Polonia el 13 de marzo, tras recabar alguna ayuda a través de las redes sociales, y acompañados por sus dos perritas. En Medyka trabajan junto a los voluntarios de Humanity First, en carpas donde atienden médicos, veterinarios y multitud de profesionales de países como Estados Unidos, India, Israel, Rumanía... y por supuesto España. Está a quince minutos del campamento de refugiados. “Desde el primer día no paramos, aquí no hay horarios ni días festivos, se trabaja a tiempo completo”.

A esa zona no llegan los sonidos de la guerra, al menos los de las bombas, aunque Susana y Michael son muy conscientes de que asumen un riesgo real. “Lo que sí escuchamos son las sirenas a lo lejos, de cuando llaman para que la gente se vaya a los refugios”.

Desde su llegada han atendido a cientos de personas y tuvieron que vivir en primera persona historias realmente crueles. Esas que suceden en una guerra por mucho que miremos hacia otro lado. Una de ellas, la que le contaron sobre “violaciones a niñas, setenta soldados rusos que habían violado a dos pequeñas, como nos decían”. Historias de jóvenes que “no saben dónde está su madre o si volverán a ver a su padre, que está luchando”. Los ucranianos que huyen de la invasión “llegan muy temerosos aquí, hay mucha desesperación y mucho temor. Pero son muy educados”.

Todo ese horror y ese esfuerzo han valido la pena. Susana tiene claro que su vida “cambió radicalmente aquí. Ha sido un punto de inflexión total”.