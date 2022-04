Partida de 30.000 euros para subvencionar actividades que fomenten igualdade e contra as violencias machistas

MUNICIPAL. A xunta de goberno local aprobou onte as bases reguladoras e a convocatoria para a concesión de subvencións para o fomento de actividades de programas e actividades en prol da igualdade efectiva entre mulleres e homes e das persoas do colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual, queer e intersexual (LGTBQI) e de prevención e loita contra as violencias machistas, para o ano 2022, que conta cun orzamento de 30.000 euros. Dos acordos adoptados, informou o concelleiro e secretario da Xunta de Goberno, Sindo Guinarte. Poderá subvencionarse, ata esgotar o crédito dispoñible, o cen por cen do orzamento presentado polas entidades solicitantes, non podendo superar, en todo caso, a contía máxima da subvención por entidade de 2.500 euros. O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturais, contados a partir do seguinte á publicación da convocatoria no BOP. O programa divídese en tres liñas de subvención. A liña 1 é a relativa a programas e actividades de fomento da igualdade efectiva entre mulleres e homes, que ten como obxecto apoiar a realización de actividades e o desenvolvemento de iniciativas que promovan a igualdade de xénero. A liña 2 refírse a programas e actividades de fomento da igualdade efectiva das persoas LGTBQI. O obxecto desta liña é o de apoiar a realización de actividades e desenvolvemento de iniciativas que promovan a igualdade de trato e a consecución dos dereitos do colectivo LGTBQI. A liña 3, refírese a programas e actividades para a prevención das violencias machistas no municipio de Santiago de Compostela. O obxecto desta liña é o de apoiar a posta en marcha e/ou o desenvolvemento de actividades e iniciativas conducentes a avanzar cara a unha cidade libre de violencias machistas. Na área de Políticas Sociais, aprobouse o texto do convenio entre o Concello de Santiago de Compostela e a Asociación Acción Solidaria de Galicia (ASDEGAL ONG) para a implementación dunha “Rede e apoio a realización de actividades de voluntariado dirixidas a persoas maiores e menores con necesidades de acompañamento, dependencia e formación”. ECG