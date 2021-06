‘Pasín: memoria dunha resistencia’: a vida do concelleiro compostelán en 158 páxinas

Santiago. O Museo do Pobo Galego acolleu onte a presentación do libro Pasín: memoria dunha resistencia (Alvarellos Editora, 2021), un traballo do xornalista José Luis Estévez despois de longas horas de conversa co exconcelleiro compostelán Luis Pasín Liñares (Santiago, 1934). O autor reúne en 158 páxinas “os fitos dunha vida consagrada a loitar pola democracia e as liberdades”. Este traballo relata os durísimos anos da posguerra, cando a ditadura mancou a fondo a familia Pasín Noya; detense logo, xa na década dos sesenta, na acción política do protagonista, centrada na defensa da veciñanza do seu barrio de Conxo; e xa, na transición democrática, cando chegou o momento das liberdades, e Pasín pasa a formar parte da corporación municipal de Santiago. ECG