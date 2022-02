Patrimonio ‘invisible’ que sale a la luz en el Instituto Padre Sarmiento

En las instalaciones del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS) se puede contemplar una muestra permanente y representativa de sus fondos arqueológicos (como los ídolos de Argalo), artísticos (como esculturas de Francisco Asorey y Xosé Eiroa) y etnográficos (acabachería, loza, orfebrería, etcétera). Estas piezas singulares de la cultura gallega todavía forman parte del patrimonio invisible santiagués, que el IEGPS, con la colaboración del Concello de Santiago, desea acercar a los colectivos picheleiros a través de una serie de visitas guiadas. La primera de ellas coincide con las semanas de conmemoración del Día de Rosalía de Castro, el próximo miércoles 23, y posteriormente habrá nuevos tours el Día das Letras Galegas (17/05/2022), el Día Internacional da Heráldica (10/06), el Día de San Roque (16/08), el Día do Seminario de Estudos Galegos (12/10), el Día Internacional do Patrimonio Mundial (16/11), el Día do Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (30/11) y el Día do Padre Sarmiento (7/12).

Durarán una hora, se organizarán por grupos de 15 personas (necesaria la inscripción previa) y se llevarán a cabo en un único turno de mañana. Contarán con un invitado que realizará la introducción temática y a continuación se realizará la visita guiada, cuya información estará accesible en esta dirección electrónica y en el canal institucional de Twitter [@iegps] del centro.

HISTORIA. En noviembre de 1943, tras la desaparición del Seminario de Estudos Galegos, se acordó la creación del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, adscrito al Patronato de Humanidades Marcelino Menéndez Pelayo del CSIC. El IEGPS se constituyó formalmente en febrero de 1944. A partir de 1994 se puso en marcha un proceso de reorganización, con el objeto de normalizar su estructura y funcionamiento como centro de investigación. Culminó en marzo de 2001, con su redefinición como centro mixto y de titularidad compartida del CSIC y la Xunta de Galicia.

Su sede ha estado siempre en Santiago. Desde su constitución y hasta el año 2000, en el edificio que en la actualidad alberga la Delegación Institucional del CSIC en Galicia. En el año 2001, tras su transformación como centro mixto, se trasladó al antiguo Hospital de San Roque, edificio renacentista rehabilitado para este fin por la Xunta en los últimos años del pasado siglo.

El IEGPS custodia un importante y bien nutrido patrimonio de carácter histórico-artístico debidamente descrito e inventariado: en total, casi dos mil piezas de diversa naturaleza y significación. Destacan las colecciones de carácter arqueológico, etnográfico y fotografía antigua, así como las de artes decorativas, escultura y pintura, con obras firmadas por los más reconocidos artistas gallegos, como Asorey, Eiroa, Suárez Couto, Pintos Fonseca, Llorens, Colmeiro, Maside, etc.

La Biblioteca, por otra parte, está considerada como una de las más valiosas de Galicia. La base inicial de sus fondos procede del antiguo Seminario de Estudos Galegos. A ellos se sumaron diversas donaciones y depósitos de destacados investigadores y estudiosos gallegos.

Desde 1995 el IEGPS mantiene inalterable un esfuerzo importante de adquisición de fondos: en la actualidad superan las treinta mil monografías, cerca de 9.000 folletos, más de setecientas colecciones de revistas desaparecidas y más de 300 de revistas vivas. En total, más de 50.000 volúmenes, a los que se suman más de una decena de colecciones específicas, como la de prensa antigua y otras varias de carácter documental y de particular significación para la historia de Galicia.