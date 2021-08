Pechada ao tráfico a costa de San Domingos por arranxos no firme

obras. Dende as 08.30 horas de hoxe e ata o 4 de setembro a costa de San Domingos quedará cortada ao tráfico rodadopor mor do arranxo do empedrado do seu pavimento. De este xeito tanto os veciños desta zona, como doutros puntos de Santiago que adoitan circular por esta rúa terán que escoller outros itinerarios alternativos.

Este corte obriga a que o tráfico das rúas do Rosario e Bonaval teña que saír pola rúa da Costiña do Monte. O acceso á rúa de Valle-Inclán realizarase dende a rúa de San Roque e desdobrarase a calzada nun carril de entrada e outro de saída. Esta entrada será o acceso temporal á rúa e á ruela da Caramoniña, así como ao aparcamento, CGAC e Museo do Pobo Galego. Por mor deste corte veranse afectadas as liñas 7, P3, P7 e P8: ao non poder acceder á rúa Valle-Inclán, as liñas rematarán o percorrido por Rodas, San Roque, Basquiños e realizarán o cambio de sentido na praza da Paz. Quedarán suprimidas as paradas 637, Valle-Inclán dársena, e 639, Valle-Inclán La Salle. Será parada alternativa a parada habitual de Virxe da Cerca, Praza de Abastos.

O Concello de Santiago prega á cidadanía que desculpe as molestias que estas alteracións lles poidan ocasionar. ecg