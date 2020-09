Peio Ormazábal: “Cumplí el reto pese al temor a las orcas”

¡Reto Conseguido! Peio Ormazábal tenía como meta recorrer a nado los 20 kilómetros que separan A Coruña de la playa de Cabanas , un desafío que estuvo preparando durante meses y que tuvo que ser aplazado en varias ocasiones por problemas meteorológicos.

El pasado domingo, sin embargo, pese a que el mar no estaba de su parte y al miedo de encontrarse con un grupo de orcas que días atrás habían atacado una embarcación en la zona, el nadador se negó a esperar más y se lanzó al mar para cumplir por fin con su cometido. Se trata de un reto solidario, con el que Ormazábal desea rendir homenaje a todas las víctimas del covid, desde los miles de mayores que murieron solos en las residencias y hospitales de todo el país hasta a las familias a las que se le impidió despedirse de sus seres queridos.

Así, a las 8.00 horas del domingo salía la embarcación que lo acompañaría durante todo el trayecto y donde viajaban también Francisco Cendan, Manu Taboada, Alberto Dopazo, Jose Antonio Quintans y Pablo Álvarez, cinco atletas de Triatlón Compostela que compartieron algunos tramos a nado . “La primera mitad fue muy dura, la marea estaba creciendo y tuvimos que luchar contra el viento y la corriente”, cuenta el protagonista de esta impresionante gesta.

Ormazábal asegura que también tuvo que luchar contra el miedo, no solo por los enormes animales que habían sido avistados cerca de Cabo Prior “y que ayer de madrugada volvieron a atacar un barco en Cedeira” , sino también por la propia marea que por momentos dificultó su brazada. Eso lo llevó a adoptar “un ritmo infernal”, que le funcionó bien en los primeros kilómetros, pero que comenzó a pasarle factura a partir del ecuador del recorrido. “Me he desgastado mucho pero ha merecido la pena”, explicaba el deportista.

Lo cierto es que pese al cansancio y a las malas condiciones, el nadador consiguió llegar a Cabanas en un tiempo impresionante. En un principio, esperaba pasar cerca de siete horas en el agua, aunque finalmente consiguió rebajar ese tiempo hasta las 6 horas y catorce minutos, una marca al alcance de muy pocos.

Es de destacar también la fortaleza del protagonista, que ni en los momentos más duros recurrió a la embarcación de apoyo. Sus únicos contactos con el barco fueron para beber agua y comer algunos productos energéticos, en busca de un empujón extra.

A su llegada Ormazábal fue recibido por las autoridades locales en una playa que estaba repleta de gente. “Muscularmente estaba destrozado y la verdad es que me emocioné, en ese momento sientes muchas cosas”. Tras el esfuerzo realizado, el nadador ahora descansa mientras piensa ya en cuál será su siguiente ruta. “Todavía me estoy recuperando, pero hoy ya he vuelto a la piscina”, comenta.

Con los brazos todavía convalecientes pero ya de vuelta a la rutina, Peio Ormazábal se despide agradeciendo a todos los que hicieron posible esta experiencia. Nombra al alcalde de Cabanas, Carlos Ladra, y al concejal de Deportes de Pontedeume, Joshua Gallagher. También a los profesionales de Salvamento Marítimo de A Coruña y a los muchos voluntarios de Cruz Roja.

Cabe destacar que este reto no buscaba una recaudación monetaria a favor de ninguna causa, por lo que la labor y solidaridad de las marcas patrocinadoras fue clave a la hora de organizar la travesía. “Tengo mucho que agradecer a la Pensión Rey Fernando, a Gráficas Esteiro y a Mascretivos”, concluye.