‘Peitos eternos’, de Kinuyo Tanaka, abre o programa de xaneiro no Cineclube

HOXE. O Cineclube de Compostela programa hoxe a primeira das dúas sesións que ocuparán o mes de xaneiro, ambas as dúas realizadas por actrices que na época dourada do cinema decidiron pasar á dirección. Nesta ocasión, poderemos ver Peitos eternos (Chibusa yo eien nare, Xapón, 1955), dirixida pola xaponesa Kinuyo Tanaka e baseada na vida da poeta Fumiko Nakajō. A sesión terá lugar no CS O Pichel (Santa Clara, 21) a partir das 21.30 horas. A capacidade máxima da sesión é de 30 prazas, que se adxudicarán por orde de chegada.

Fumiko, infelizmente casada e nai de dous fillos, é unha muller de mentalidade avanzada que se divorcia do seu home drogadicto logo dun acto de infidelidade e vai vivir á casa da súa nai. Ao tempo, tenta atopar a súa voz como poeta, alentada polo seu tutor Takashi Hori, un home casado ao que ama desde a respectuosa distancia. Mentres tenta loitar polo seu divorcio e contra o feito de que só pode levar a sua filla con ela, élle diagnosticado un cancro de mama nun estadio avanzado.

O vindeiro 26 de xaneiro será a quenda de Ida Lupino, outra realizadora, neste caso estadounidense, que chegou á dirección desde a actuación. Dela poderemos ver O bígamo (The Bigamist, EUA, 1953). REDAC