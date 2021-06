Peleteiro: piden un espacio abierto que ‘oxigene’ las dos calles del viejo colegio

El cambio de parecer del Ayuntamiento, partidario de abrir la plaza de la explanada del Colegio Peleteiro solo hacia San Pedro de Mezonzo, no acaba de convencer. Los vecinos prefieren que el proyecto pase por una apertura hacia República Arxentina y San Pedro de Mezonzo, de forma que una gran plaza atraviese el Ensanche. Además de la postura de los vecinos de las propias calles afectadas, muchos de los transeúntes que ayer paseaban por la zona se mostraron también partidarios de tener un espacio lo más abierto posible. Es el caso de María del Carmen, quien piensa que lo ideal sería tener una plaza que diese a las dos calles para dar algo de aire a un Ensanche que considera demasiado congestionado. Una opinión que comparte Clara, partidaria de tener más espacio para los transeúntes en esta zona de la ciudad, ya que “se necesita una plaza que puedan utilizar todos los santiagueses, que permita tener más zona de paseo. También zonas verdes, con más árboles y sitios para que jueguen los niños”. Ella no es la única que percibe una carencia de espacios de arbolado en el Ensanche, una postura que comparten otros vecinos, coincidentes en que las calles del centro tienen deficiencia verde. “Se fan unha praza cara as dúas rúas e poñen máis zonas verdes, habería un pulmón para este parte da cidade”, considera José.

El futuro aspecto de la controvertida plaza preocupa especialmente a los vecinos de República Arxentina, indignados con el cambio de postura. En una carta remitida a este periódico muestran su rechazo a la última propuesta realizada desde el Concello. “Entendemos que la distribución de volúmenes que se realiza es contraria al planteamiento inicial del proyecto, que proponía una plaza pública abierta tanto a San Pedro de Mezonzo como a República Argentina, y por tanto no respeta el interés de todos los vecinos afectados. Por otra parte, la ordenación de volúmenes propuesta, cerrando todo el frente correspondiente a la calle República Argentina, supone volver al mismo esquema de planificación urbanística de los años 60 y 70, con las mismas técnicas de edificación que llevaron a la configuración del actual Ensanche”, y añaden que “este hecho resulta por otro parte discriminatorio ya que se cierra todo el frente de una calle que siempre estuvo abierto y por el contrario se abre el de una calle en el que está cerrado, por la actual localización del antiguo colegio. Esto no es coherente con la distribución actual, si bien atiende una reclamación judicial planteada por otros interesados”, explican indignados. También solicitan que “se aclare la configuración del aparcamiento, pues República Argentina es la entrada principal al Ensanche y ya está saturada de tráfico”.

VIVIENDAS. En la parcela del antiguo colegio Peleteiro se podrán construir en torno a 150 viviendas, de las cuales al menos un 20 % tendrán que ser destinadas a vivienda social. Se construirán pisos en un espacio de 15.000 metros cuadrados. Asimismo, también se determinó reducir la superficie comercial a tan solo 3.234 metros cuadrados, que solo podrá estar en la planta baja. Una opción que no convence a todos. Emilio, trabajador del comercio Flores al instante, pegado al actual colegio, teme el tiempo de obras que queda por delante, el cual considera que va a resultar muy perjudicial para su negocio. Asimismo, no se muestra demasiado satisfecho con la reconfiguración del espacio realizada, ya que considera más beneficioso para la economía del pequeño comercio que se amplíe la superficie destinada a uso comercial.

“Vamos a estar rodeados por obras, ruidos, polvo. Desde el punto de vista de mi negocio es lo peor que me puede pasar. Pero entiendo que es un espacio perdido en el centro, y que algo hay que hacer. Sería positivo que pudiese haber más locales comerciales en lugar de tantas viviendas. Algo que llame desde el punto de vista del paseo y la actividad comercial”, explica este comerciante.