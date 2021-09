Santiago. A Semana do Libro de Compostela celebrará a súa quinta edición do 10 ao 19 de setembro. Coas restricións precisas pola pandemia, a SELIC regresa coa intención de atender os cambios permanentes na sociedade e na cultura, e coa vontade de abrir unha liña de pensamento sobre o mesmo acto de ler. Haberá un espazo con casetas de librarías e editoriais na rúa, no que decorrerán a maioría das actividades deste ano. O evento foi presentado esta mañá pola concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón, e o director da SELIC, Camilo Franco.

Na presentación do festival, a concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón, salientou que este ano a SELIC centrará as súas accións na rúa do Vilar. ″A SELIC quere estar no medio da rúa e da xente porque a cultura queremos entendela como algo habitual para os e as santiaguesas e para identificar a Santiago como unha cidade para ler, unha cidade de libros, de debate, de conversa, unha cidade de argumentos e de ficción”, manifestou a edila compostelá.

Narrativa, poesía, ensaio, tradución, cinema, teatro, ilustración, contacontos, música e xornalismo. Todas levan á lectura. Ao feito último (ou primeiro) de ler. Por que lemos? Que nos aporta? O director da SELIC, Camilo Franco, explicou que “o programa atende a multitude de intereses que ten a sociedade desde o punto de vista da lectura e tamén quere abrir unha reflexión sobre a propia lectura”. “Ler é algo que non se practica agora como hai dez anos: hai máis soportes, hai máis maneiras de ler e como se le condiciona o que se le”, engadiu.

“A SELIC terá 50 títulos como principais protagonistas que, como mínimo, serán 50 oportunidades para desfrutar da cidade e da cultura”, destacou Mercedes Rosón. Cunha programación que amplía os focos de atención, o festival contará coa presenza de Domingo Villar, que estará en Compostela para compartir o seu primeiro libro de relatos. A cidade será a protagonista nos paseos organizados pola Asociación de escritoras e escritores en lingua galega (AELG), nos que participarán autoras como Berta Dávila e Marcos Calveiro, que levarán ás asistentes polos lugares representados nas súas respectivas obras. REDAC.