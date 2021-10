Pensionistas protestan pola sanidade pública

sanidade pública. A Federación de Pensionistas e Xubilados de Comisións Obreras de Galicia (FPX-CCOO) concentrouse na mañá de onte diante da sede do Sergas, en San Lázaro, para defender unha atención primaria de calidade e accesible ás persoas maiores.

Esta manifestación abriu unha semana de concentracións na capital galega por parte deste colectivo, o cal reclama no seu manifesto a reversión dos recortes que lastraron durante os últimos anos “a principal porta de acceso á sanidade pública galega” e esixen medidas para que sexa máis accesible para unhas persoas de avanzada idade “que non sempre teñen os medios ou as capacidades para as xestións telemáticas”.

Entre outras demandas, os afectados reclaman o aumento do orzamento destinado á este ámbito, paralizar o peche de centros e a reapertura dos que foron clausurados, recuperar a accesibilidade e a atención presencial, restablecer a capacidade dos ambulatorios (respectando sempre os protocolos covid) ou reforzar a atención primaria con novas categorías profesionais para descargar a medicina de familia.

“Todo isto é clave para recuperar a atención primaria, cos medios suficientes para poder tratar e resolver máis do 80% dos problemas de saúde da poboación e, en especial, os que afectan ás persoas maiores”, conclúen. ECG