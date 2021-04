Pequenos e pequenas, familas e profesores do López Ferreiro dan exemplo en tempos da COVID

Docentes, alumnado e familias da aula ACORALIA do CEIP López Ferreiro están en corentena tras un positivo en COVID dende o primeiro día das vacacións de Semana Santa. Desde o corpo de profesores destacan que a resposta de todos eles está sendo exemplar e queren aplaudir a actitude a través do seguinte texto, titulado ‘Un aplauso para a Aula Coralia”, que se reproduce a continuación:



“Todas as nenas e nenos desta aula, de 5º de Educación Infantil, a súa titora e a alumna que está a facer as prácticas nesta clase, pasaron as vacacións de Semana Santa nas súas casas, obrigadas/os a facer corentena por mor dun positivo en COVID-19. As pequenas e pequenos non puideron saír neste período vacacional ao parque, achegarse á praia ou visitar os avós e avoas. Ademais, todo este alumnado arrastrou con el as súas familias. Todas as familas amosaron a súa implicación co grupo-clase e unha grande sensibilidade, ao igual que os/as pequenos/as. Estableceron comunicación constante coa titora, enviáronlle fotografías, vídeos, correos electrónicos...

Todo isto amósanos que os pequenos e pequenas, as súas familias e o profesorado está a ser un exemplo e que é moi necesaria a colaboración estreita entre familias e educacores/as. O feito de establecer boas canles de comunicación fai que situacións coma esta sexan máis levadeiras e contribúan ao mellor desenvolvemento emocional do alumnado. Esta aula, na que todos e todas somos contacto estreito, xa que o alumnado pasa boa parte da xornada sen máscara, está a demostrar que se está a actuar ben, que a hixiene de mans se realiza varias veces ao longo da mañá, que se ventila correctamente e que, ao cumprir con todo aquilo que sinalan as investigacións, constátase que se poden deter os contaxios. Aínda que nos favoreza o feito de que que as nenas e os nenos contaxien e infecten menos, grazas a que o seu sistema inmune responde de maneira moi rápida.

Algúns e algunhas seguro que se poderán incorporar á aula o martes, pois acaban de facerlles a PCR, pasados os 10 días do último contacto. Outros/as terán que agardar ao mércores, pois non llela fixeron e, entón, terán que pasar 14 días para poder volver á escola. Por iso, esta Semana Santa, en Compostela, podemos aplaudir, tamén, a toda esta clase e ás súas familias.”