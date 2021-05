Pérdidas millonarias en el audiovisual por el ‘parón’ y las cautelas sanitarias

En unos tres millones de euros calcula la gerente de la Asociación Galega de Productoras Independentes (Agapi), Uxía Caride, las pérdidas que ha experimentado el sector solo durante el primer mes de confinamiento del año pasado, cuando todas las actividades, y especialmente la cultural, estuvieron totalmente paralizadas.

A ello hay que sumar, como explica Nati Juncal, de Cósmica Produccións, que cuando se retomó la actividad se hizo con el presupuesto anterior. A mayores, se dan incertidumbres tales como si se podrá grabar donde se ha elegido o si no aparecerá un positivo que obligue a paralizar un rodaje. Por no hablar del sobrecoste que suponen las medidas de protección y control, porque la simple realización de las pruebas de antígenos, ya no PCR, puede representar un gasto mensual de unos 15.000 euros, que hay que añadir a los costes originalmente previstos del trabajo audiovisual.

Con todo, el sector, en el que Santiago tiene un papel preponderante en Galicia, sigue trabajando con ánimo, y ayer se presentó en Raxoi una publicación que recoge una serie de veintisiete entrevistas con profesionales de la producción en las que se analiza el impacto de las crisis y las posibilidades de desarrollo futuro. El trabajo cuenta con el apoyo financiero de Raxoi, según explicó la concejala de Cultura en la rueda de prensa en la que participó junto a ambas expertas para presentar Conversas abertas. Estudo cualitativo das produtoras audiovisuais independentes galegas.

El objetivo del estudio es analizar la situación actual del sector audiovisual a través de las reflexiones de los principales responsables de la producción independiente en Galicia. Agapi lleva 27 años promocionando la investigación y desarrollo del sector, y publicando anuarios con todos los resultados, a los que ahora se incorpora este nuevo estudio. Las entrevistas se realizaron en Santiago (11), en municipios del entorno (3) y en otras localidades gallegas (12).

A través de estos testimonios, explicaron que lo que se refleja, además de los problemas de todo tipo que ocasionó la pandemia, tanto a la hora de planificar y llevar a cabo los rodajes como en su difusión, es también una cierta visión optimista hacia el futuro.

De un lado, como señaló Nati Juncal, porque muchos profesionales aprovecharon ese tiempo de parón en la actividad para replantearse muchos proyectos. E incluso para planificar otros nuevos que sin ese tiempo obligado de reflexión no habrían llegado siquiera a plantearse.

De ahí que destacase la importancia del apoyo por parte de las administraciones públicas, como en el caso de este estudio, pero también para hacer frente a los sobrecostes. Se han retomado muchas actividades, señalaron ambas responsables, pero todavía quedan muchas incertidumbres que pueden poner en peligro la viabilidad de algunos proyectos.