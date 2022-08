“Peregrino es quien encarna los valores del Camino de Santiago”

Gonzalo Chico Barbier (Madrid, 1961) es un apasionado de la peregrinación que comparte en sus redes (@peregrinoymochila) todo tipo de información sobre el Camino de Santiago a más de 7.000 personas. Rutas, lugares, consejos... todo basado en las experiencias de “un peregrino más”, como se auto-identifica en su perfil.

-Gonzalo, siendo madrileño, ¿de dónde salió tu pasión por el Camino de Santiago?

Desde que nací he tenido relación con el Camino de Santiago, ya que tanto mi madre, mi padre y mi abuelo me hablaban de la Ruta. Mi madre era vasca, pero sus orígenes estaban en Saint-Jean-Pied-de-Port, población de inicio del Camino Francés. Mi padre tuvo su primer destino de registrador de la propiedad en Castrojeriz (icónica población del Camino) y mi abuelo trabajaba en Galicia.

-¿Qué es lo que más disfrutas de peregrinar?

Su rutina, los amaneceres, caminar y mientras tanto disfrutar del entorno, de la naturaleza y sobre todo de uno mismo. Sin agobios, sin prisas, respirando, disfrutando de las pequeñas cosas, sin la tiranía que nuestra agobiante sociedad nos impone. En el Camino es el tiempo el que se adapta al peregrino y no al revés. El tiempo se comparte con los demás, con otros peregrinos y con la gente.

-Habrás realizado montones de rutas y tramos. ¿Cuál fue el que más disfrutaste?

Yo soy peregrino de largos recorridos; elegir una es muy difícil, pero particularmente tengo debilidad por el Camino Francés, que he hecho en muchas ocasiones y es mi favorito. Pero un camino que me ha encantado, ha sido este último desde Lourdes a Santiago a través de los siguientes tramos: Piamonte, Arles, Francés por Aragón, Francés hasta León, San Salvador a Oviedo y Primitivo a Santiago, una maravilla.

-¿Y hay alguno que consideres especialmente duro?.

El pasado año hice Cádiz a Santiago a través de la Vía Augusta, Vía de la Plata y Camino Sanabrés. Ese trayecto de 1.200 kilómetros es maravilloso. Es el más natural y solitario, pero también ciertamente exigente.

-¿Alguna vez has vivido una mala experiencia en el Camino?

Bueno, al caminar siempre estas expuesto a distintos avatares, este año por ejemplo me vi en medio de una gran tormenta y me cayó un rayo muy cerca, más de lo necesario. Nunca he tenido problemas físicos relevantes, más allá de alguna ampolla. He coincidido con algunos peregrino tóxicos, de los que me suelo apartar rápidamente, y en cuanto a animales, he topado con algún que otro perro al que no le gusta tu presencia, pero con cierta habilidad solventas todo eso.

-Además de la de Santiago, que es la gran protagonista de la Ruta, en tu blog podemos encontrar imágenes y recomendaciones de otras catedrales. ¿Cuál es tu favorita?

Mi favorita sin duda alguna es la Santiago, es el objetivo de mis peregrinaciones y lo que da sentido a las mismas. Pero al margen, me encantan el arte y la historia, y tanto León como Burgos tienen mucho que ofrecer a los peregrinos.

-¿Y qué opinas de Compostela? ¿Te gusta la ciudad?

La ciudad me encanta. La conservación de su centro histórico, la variedad de oferta al peregrino, la gastronomía y por último la acogida y el cariño que los gallegos nos dispensan, hacen insuperable la llegada a Santiago de Compostela.

-En @peregrinoymochila compartes muchos consejos. ¿Cuál le darías a alguien que vaya a realizar el Camino por primera vez?

Yo les diría que vengan con la mente y el corazón abierto. Que vengan a disfrutar de una experiencia completamente distinta a las que están acostumbrados. Porque si lo hacen se van a dar cuenta del gran valor de la “gratitud”, uno de los integrantes fundamentales del Camino de Santiago.

-¿Qué es para tí ser peregrino?

Para mí un peregrino es alguien que encarna los valores auténticos del Camino de Santiago. Con esto me refiero a una persona austera, honesta, esforzada, generosa, pequeña, alegre, no vanidosa, sencilla, que no se rinde ni prejuzga, que comparte; alguien que persigue sus sueños e ideales y que se conforma con poco. Pero ese poco, lo valora y lo agradece mucho. Por último y no menos importante, un peregrino es ese, que cuando se cruza contigo te muestra su mejor sonrisa junto con un saludo y si lo necesitas, te ayuda sin dudarlo.

-¿Qué cosas no pueden faltar en tu mochila cuando peregrinas?

Vaselina, vaselina y vaselina. Sin duda es lo primero, pero tengo por costumbre llevar lo que llamo “540 gramos de peso indispensable”. Incluyen, además de la vaselina: Medalla de la Virgen, credencial del peregrino, protector solar, lámpara frontal, batería extra, navaja suiza, pinzas e imperdibles, mosquetones, Compeed (para ampollas), Bepanthol (para rozaduras) y tapones para los oídos.

-Para finalizar: ¿algún mensaje o motivación para animar a la gente a peregrinar?

Les diría que el Camino nos iguala a todos, pues a todos nos reconforta de una u otra manera. A todos nos facilita el que seamos mejores personas, nos convierte en individuos un poco más sabios, más cultos, más respetuosos con la diversidad, más integrados en la naturaleza, más comprensivos, más humanos... A los peregrinos nos hace más compañeros, más amigos, más empáticos, más acogedores con el de fuera; en definitiva, personas con muchos más valores. Esto y otras muchas cosas es lo que cuento en @peregrinoymochila, una publicación en Instagram para motivar a venir al Camino.