‘Performances’ e concertos nesta fin de semana da man da 18ª edición do festival Feito a Man

ocio. O festival Feito a Man celebra este ano a súa maioría de idade coa súa 18ª edición. Tras os concertos inaugurais de onte e antonte, esta fin de semana chega cargada de concertos e performances variados. Hoxe será a quenda de 3mulleres teatro, que ofrecerán na Quintana a partir das 21.00 horas un recital xunto á banda viguesa Loiros, formada por Virxilio da Silva (voz e guitarra), Felix Barth (voz e baixo), Wilfried Wilde (guitarra) e Héctor Agulla (batería). O seu estilo podería ser clasificado entre a psicodelia e o rock alternativo dos 90 e que convida a internarse nunha paisaxe sonora única. O seu disco, gravado e mesturado en 2019 no Laboratorio Soyuz por Hevi, sorprende polo seu son cru en contraste cos elaborados arranxos, a fina execución e a delicadeza no tratamento das melodías vocais, cuxas harmonías fan de fío condutor ao longo de todo o álbum.

Para mañá sábado está programado outro recital de 3mulleres teatro, desta vez xunto a KUM0. Será na praza de Feixóo a partir das 21.00 horas. KUM0 está formado por músicos galegos novos pero activos e con traxectoria en locais e festivais da escena local. O seu repertorio de composicións propias combina letras en castelán e inglés cunha proposta instrumental que mestura influencias de blue wave, alt pop, lo-fi e jazz. Nos seus directos apostan por unha estética marcada e unha coidada posta en escena, en consonancia cun material sonoro que implementa harmonías modernas, improvisación, electrónica e efectos que entroncan coas tendencias experimentais máis actuais do panorama mundial. A actuación no Feito a Man 21 incluirá unha sesión de música electrónica que contará coa intervención dun convidado especial, e varias versións de temas actuais do seu twist persoal.

A edición de 2021 do Festival Feito a Man comezou antonte e prolongarase ata o vindeiro xoves 19 de agosto, cunha oferta variada. I. S.