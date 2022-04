Persoal do Clínico pide arranxos urxentes en camas e corredores

Santiago. Camas avariadas, fochancas nos corredores, ascensores desnivelados... Son algunhas das incidencias que recolle o escrito asinado por máis de 1.100 traballadores dos CHUS que foi entregado onte na Xerencia do Hospital Clínico de Santiago e que será remitido ao Sergas para o seu coñecemento. Un escrito de cuxo contido informou ás portas mesmo do centro hospitalario, en representación do persoal, maioritariamente celadoras e celadores, María Carmen Iglesias Carrillo, quen asegurou que, “a día de hoxe, as traballadoras e traballadores adoitan atoparse con camas, nas diferentes unidades, que non se atopan en condicións óptimas”.

Neste sentido, denunciou problemas de bloqueo de rodas ou fallos no sistema de freado “que dificultan o seu manexo” e, en consecuencia, “nos ocasionan problemas posturais e de soporte de cargas físicas evitables”. Deficiencias que en algunha situación, “debido ao mal funcionamento da cama, obrigan a precisar de dúas celadoras ou celadores para o seu transporte”. “Un difícil manexo que, ante situacións urxentes, pode poñer en risco ao doente”, advertiu.

ASCENSORES. Ante estas denuncias, dende o Sergas indicaron onte que “el Área Sanitaria de Santiago dispone de un plan de mantenimiento preventivo periódico de camas para su revisión y puesta a punto”.

Con respecto aos problemas nos corredores, apuntaron que “se está elaborando un plan de actuación para corregir los problemas detectados en algunas juntas de dilatación del edificio”.

Ademais, engadiron que “el mantenimiento de los ascensores lo realiza una empresa autorizada”. REDAC.