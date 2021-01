Personal de Ginecología del CHUS pide vacunarse por considerarse de riesgo

Personal del servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital Clínico Universitario de Santiago hizo ayer pública su demanda de recibir la vacuna antiCOVID al considerar que “también somos sanitarios de riesgo”.

“Hemos pedido explicaciones a la gerencia y dicen que no hay vacunas, y eso sería razonable si solo se hubiera vacunado a personal de primera línea de atención a pacientes con coronavirus, pero se ha inoculado a personal que ni si quiere ve a pacientes”, sostienen, a la vez que muestran su desacuerdo “ya que creemos que no se tiene en cuenta que tratamos a mujeres con enfermedades oncológicas, como cáncer de mama, y sobre todo embarazadas, y el hecho de no vacunarnos las pone en peligro a ellas, que son de riesgo”.

Así, solicitan que las vacunen al sentirse excluidas de la primera tanda de vacunación contra el coronavirus “cuando estamos expuestos tanto los sanitarios del servicio como los pacientes”.