Pesar por la muerte del periodista Francisco García Novais

Santiago. El periodismo compostelano y todos los vecinos de la capital gallega han perdido a uno de esos profesionales que acercaba cada día la información municipal a los ciudadanos. El periodista Francisco García Novais, trabajador del departamento de Comunicación del Pazo de Raxoi, murió a última hora del domingo víctima de un cáncer con 45 años. Los grupos de la Corporación municipal y trabajadores del Concello guardaron ayer un minuto de silencio en el Obradoiro.

También expresaron en sus redes sociales su pesar por este triste fallecimiento. Fue el caso del PSOE, grupo que ostenta la alcaldía municipal: “Dende o PSdeG de Santiago lamentamos profundamente o falecemento do compañeiro de prensa, Fran García Novais, e trasladámoslle o noso afecto e solidariedade a súa familia e amigos. Grazas polo teu traballo e profesionalidade”. Asimismo, desde la Asociación de Xornalistas de la capital gallega, de la que Fran era socio, señalaron que “o colectivo da Asociación de Xornalistas de Santiago de Compostela amosa a súa dor polo pasamento do xornalista, socio e gran compañeiro, Francisco García Novais, Fran, que traballaba no Departamento de prensa do Concello compostelano”. A APSC remite as súas condolencias á súa familia. Fran quedará na nosa memoria como un excelene compañeiro e experto profesional en materias dixitais e novas tecnoloxías. Descanse en Paz”.

Francisco García Novais estudió Xornalismo en la Universidade de Santiago de Compostela. Este periódico y todos sus compañeros de profesión se suman al dolor por su pérdida. redacción