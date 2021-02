“Pese a las dificultades, en Galicia es posible hacer investigación excelente”

Es una de los investigadores que desarrollan en Santiago uno de los ambiciosos proyectos del Consejo Europeo de Investigación (ERC), ¿puede contarnos en qué consiste?

El proyecto europeo que lidero, Nanocomp, consiste en el desarrollo de nuevos materiales funcionales y la explotación de las propiedades de los mismos en campos tan variados como la computación, la espintrónica, la conversión y almacenamiento de energía, o incluso la catálisis. Los materiales obtenidos en este proyecto contribuirán al desarrollo de dispositivos electrónicos más eficientes, así como de celdas de combustible y baterías más duraderas y sostenibles. Recientemente, resultados de este proyecto nos han permitido conseguir un segundo proyecto europeo (Zabcat) de Prueba de Concepto para desarrollar en colaboración con un centro tecnológico del País Vasco (Cidetec) un prototipo preindustrial de una batería zinc-aire para abordar los problemas generados en el cátodo de estas baterías para evitar su degradación y extender así su vida útil. Este nuevo prototipo podría, en principio, triplicar la duración del ciclo de las celdas en los sistemas actualmente disponibles, duplicando la producción de energía y reduciendo en un 30 % su coste.

¿Qué financiación ha obtenido y cómo se distribuye?

La primera ayuda europea que recibimos (Nanocomp) para cinco años fue de casi 1,7 millones de euros destinada sobre todo a la contratación de personal investigador y técnico de apoyo, a la compra de pequeño material de laboratorio, consumibles e instrumental especializado, entre otros gastos elegibles. La segunda ayuda (Zabcat) es de 150.000 euros para 18 meses e incluye también gastos de contratación de personal, consumibles y pequeño equipamiento.

¿Cuánto empleo ha generado en Santiago?

Desde que me incorporé al CiQUS en 2018 y con la pandemia por el medio, hemos realizado más de 15 contratos para investigadores posdoctorales, como predoctorales y a técnicos de laboratorio, como de gestión de proyectos. Y tenemos previsión de incorporar en los próximos seis meses a cuatro o cinco personas más.

Háblenos de la calidad del empleo que generan las ‘grant’ ERC y de su equipo.

Los conocimientos y habilidades de mi equipo son únicos y dispares, como no podría ser de otro modo, lo que nos permite así cubrir un espectro amplio de aplicaciones y poner en práctica el potencial innovador de las ideas generadas en nuestro proyecto. El ambiente de trabajo que se respira en estos proyectos, a la vez que exigente, es muy enriquecedor y vibrante, generando a corto plazo empleo de calidad.

¿Qué beneficios en términos científicos o de formación aportan estos proyectos de investigación?

En un proyecto tan interdisciplinar se ha de trabajar en equipo y se requieren competencias transversales para alcanzar los objetivos. El ambiente es altamente estimulador, ya que las ideas disruptivas que se persiguen son muy ambiciosas y de alto riesgo. Sobre todo destacaría, además de los logros científicos que se alcanzan en la temática propia del proyecto, la gran labor de formación de calidad que se realiza tanto a los investigadores más jóvenes que están realizando sus tesis doctorales en el marco de estos proyectos, como a los estudiantes de grado y de máster que todos los años realizan sus trabajos de investigación dentro de nuestro grupo. Estos proyectos ERC realizan, sin duda, una labor fundamental en nuestra sociedad con la transmisión de conocimiento y formación de los futuros líderes científicos.

¿Cuáles son sus beneficios en términos industriales?

Desde que se descubre un nuevo material en el laboratorio y se describen sus propiedades y posibles aplicaciones, hasta que llega al mundo real de la empresa, hay un largo camino. Existen cada vez más iniciativas que buscan potenciar el desarrollo de I+D+i en las empresas, favoreciendo la trasferencia de conocimiento desde la universidad al tejido empresarial, pero estas iniciativas requieren de una mayor inversión. Los proyectos ERC de Prueba de Concepto (ERC-PoC) son clave en el caso de los proyectos frontera financiados por la Unión Europea sirviendo de puente para ayudar a demostrar el potencial innovador de las ideas que surgen en los mismos y acelerar la transferencia tecnológica, y por tanto, los beneficios económicos y sociales que éstos generan.

¿Tiene un impacto económico inmediato o a largo plazo?

En el caso de los proyectos de Prueba de Concepto el impacto económico es más inmediato que en el caso de otro tipo de proyectos ERC, cuyo impacto es más a medio-largo plazo.

¿Cuál es el impacto social y qué reporta a una ciudad como Santiago?

Los proyectos ERC, a corto plazo, actúan de motor en los centros de investigación en los que se desarrollan, atrayendo más talento y con ello la continuidad en la captación de recursos, y a medio-largo plazo, conocimiento e innovación que es el motor del bienestar económico y progreso de toda sociedad. A nivel local hay también un impacto social muy importante, ya que contribuyen a poner en evidencia a los jóvenes gallegos que en Galicia es posible hacer investigación de excelencia internacional, a pesar de las dificultades a las que los científicos españoles nos enfrentamos, dada la baja inversión en ciencia en comparación con otros países europeos donde la ciencia es de verdad una prioridad en la agenda política.

¿Cree que la sociedad es consciente del importantísimo trabajo que realizan los investigadores?

No me cabe la menor duda. Y ahora más que nunca, ya que por desgracia la pandemia ha puesto en evidencia la gran labor de muchos investigadores en el desarrollo de vacunas. Espero que no tengamos que pasar por un apagón tecnológico o un calentamiento global todavía mayor con desastres naturales sin precedentes para que nos demos cuenta de que hay que invertir en ciencia. ¡Y hay que hacerlo ya! Nuestro motor económico sería, sin duda, más próspero, con empleos de calidad y mayor bienestar social, si invirtiéramos proporcionalmente al PIB lo mismo que países como Alemania, Reino Unido o Francia. Pienso que no solo se requiere de un compromiso político, sino también social.

A nivel profesional, ¿qué le preocupa más en este momento y qué solución le encuentra?

A nivel profesional, me preocupan demasiadas cosas. Ojalá pudiera centrarme al 100 % en mi investigación. Nuestros proyectos ERC son tan exigentes como los que se conceden en Universidades del Reino Unido o Alemania, sin embargo la instrumentación y apoyo técnico en ocasiones no son comparables al de estas universidades. Nuestras universidades y administraciones deberían abrazar estos proyectos como una oportunidad para fortalecer estas áreas estratégicas y asegurar así una captación continua en el tiempo de fondos europeos. Tenemos, además, demasiadas trabas burocráticas en la gestión financiera y administrativa de los proyectos de investigación. Para ser competitivos necesitamos flexibilidad, agilidad para la toma de decisiones y responsabilidad. A esto se une la escasez de oportunidades y de financiación sostenida, junto a la falta de un modelo claro de carrera investigadora con una progresión laboral clara.