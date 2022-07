Pezas máis modernas para manter a esencia e tradición do traxe galego

Santiago. Coa intención de abrir o Día do Traxe que se celebra nas Festas do Apóstolo a novos públicos, proponse unha nova actividade titulada Feira do vestir De onte a hoxe, que ten como obxectivo conseguir unha visión máis actual e moderna do noso vestiario tradicional. Quere dar visibilidade a todas aquelas tendas e obradoiros que apostan por seguir mantendo viva a tradición á hora de vestir, pero achegándoa máis ós nosos días. En cinco carpas instaladas na praza de Mazarelos cada tenda ou obradoiro exporá o seu traballo e terá a posibilidade de facer un desfile no que mostrar as súas creacións. Ó longo de todo o día no propio posto de Trenzarte haberá unha demostración de artesanía en palla trenzada. Conta asemade con obradoiros para o público infantil, onde ademais de entretemento procúrase con eles achegar á cativada á tradición no que a indumentaria e a adobíos se refire. Serían os seguintes: a elaboración de colares cun formato tradicional en madeira terá lugar de 11.30 a 13.30 horas; e o pintado de figuriñas de madeira co traxe tradicional será de 16.30 a 18.30 horas.

E para que todo aquel que queira ter unha foto vestido co traxe tradicional, colocaranse dous photocall na praza, un coa foto dun traxe tradicional masculino e outro co feminino. D.Seijas