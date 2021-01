Picheleiros por el mundo: “Tuve que dedicarme a trabajar en la construcción de forma ilegal”

Tiene el discurso de las personas que se han sentido perdedoras y que han resurgido a base de esfuerzo. “Con trabajo a todo se llega”. A él le funcionó. Pasó de ser un indocumentado a ser el encargado de un restaurante y a vivir feliz con su familia. Pese a todo, sigue añorando la vida tranquila y las distancias accesibles de su Santiago natal en el que creció jugando en el barrio de Vite. Cuatro años lleva Juan Carlos Hermida en Miami: llegó cuando Trump se sentó en la Casa Blanca.

¿Por qué dejar una vida asentada en Palma con tu mujer para irte a la aventura americana?

Yo me casé en Palma con una chica cubana que llevaba 17 años allí, y estuvimos 16 más. Pero ella tiene un hijo de una relación anterior que estaba estudiando en Miami. Quería estar con él y decidimos cambiarnos para Miami. Llevo cuatro años, no vinimos para hacer una vida mejor porque estábamos bien asentados en Palma, cada uno con sus trabajos. Realmente cuadró que me vine aquí con el Gobierno: estaba Obama y salió Trump elegido.

Media vida fuera de Compostela.

Sí, más de veinte años. Yo nací en la rúa do Home Santo y procedo de una familia humilde, mis padres solicitaron una vivienda de protección oficial en Vite, en Nuestra Señora de Belén. Mi hermana sigue viviendo en Vite y tengo primos y tíos allí, mis padres ya han fallecido.

¿Cómo fue la llegada a Estados Unidos?

Mi mujer se acogió a la Ley de Ajuste Cubano, algo que ahora está más restringido. Nosotros veníamos casados de España y yo podría haberme acogido a esa ley por ser marido de una nativa, pero por mala información no lo hicimos así. Estuve de forma legal durante los 3 meses del visado. Después, dejé de existir en Estados Unidos: era un ilegal más sin permiso de trabajo.

¿De qué forma se asume esa situación emocionalmente?

Una depresión total, no podía hacer nada, me sentí muy frustrado. Tuve el gran apoyo de mi mujer pero llegó un momento en el que me sentía un mantenido aunque no lo fuesetrab. Por eso me puse a trabajar en la construcción. Me sentía realizado. Gracias a dios hemos salido adelante y en este país si tú eres trabajador se te abren las puertas.

¿Sentiste desamparo?

Sí, no tenía ni voz ni voto. Hasta me arrepentía, decía “con lo bien que estaba en Palma, donde seguimos teniendo un apartamento, qué vengo yo aquí a pasar trabajo”. Duró un año esa situación. Después, los trámites se fueron solucionando, me dieron el permiso y vine a este restaurante donde estoy ahora, el Manchego: empecé como mesero y ahora soy el manager. El propietario es cubano y tenemos una carta española con productos españoles, y flamenco. Estamos triunfando pese a que la pandemia está haciendo que sea todo muy duro. Mi mujer también se dedica a la hostelería.

En esas circunstancias, ¿uno se da cuenta realmente de lo que supone el drama de la inmigración?

El tema de los ilegales es muy duro. Cuando yo trabajé en la construcción trabajaba para una empresa familiar. Cuando teníamos un trabajo muy grande había puntos en concreto en donde se buscaba a mexicanos, ecuatorianos... y los veías que no tenían ni para comer: el día que no trabajaban unas horas, no comían. No tenían dónde dormir y algunos eran muchachos de 17 años... Vienen solos y no tienen nada, ni donde caerse muertos.

¿Qué es lo más duro que viste?

Cuando estaba arreglando los papeles, tuve una cita en Inmigración. Allí se presentó un chavalito de veintiún años, balsero, recién llegado. Estaba desnutrido, yo daba gracias a Dios de que mis papeles se estuviesen arreglando. Aquí no hay un término medio: o muy pobre o el otro extremo, muy poderoso.

¿Qué echas de menos de aquí?

Mis costumbres de Galicia, calidad humana, las distancias: aquí no se camina, no hay contacto con la gente, solo se trabaja. En España trabajamos, pero también salimos, conversamos, disfrutamos de la vida.