Piden a apertura do centro da natureza no lugar de Portela

interpretación. A portavoz municipal do BNG, Goretti Sanmartín, propón que o goberno local acondicione as instalacións do Centro de Interpretación da Natureza e do Medio Rural, situado no lugar da Portela, para recuperar as súas actividades formativas e de lecer saudábel, tendo en conta a necesidade de espazos de uso público educativo. A Escola da foi rehabilitada en 2009 para crear este centro, que ademais de contar con salas polivalentes e con cociña, camas e equipos informáticos. Estaba preparado para o desenvolvemento de actividades extraescolares e de lecer, para a mocidade e colectivos que o precisasen. ECG