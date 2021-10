Piden a cesión de pezas singulares de acibache para unha exposición que se fará o ano que ven

OURIVES.O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, presidiu onte a xuntanza da Comisión para o desenvolvemento do Plan Estratéxico Ourives de Compostela; na que o concello de Santiago e a Deputación da Coruña amosaron o seu compromiso coa exposición sobre a pratería e a acibechería en Santiago, prevista para os meses de xuño, xullo e agosto de 2022. O proxecto, denominado en principio A pratería e a acibechería en Santiago: historia dunha arte milenaria, exporíase en dous espazos cedidos pola USC, a igrexa da Universidade e o Colexio de Fonseca. Xa está en marcha todo o proceso de produción e de catalogación da mostra. Estaría comisariada por Ana Pérez Varela, e por Fernando Martínez Vilanova, quen fai un chamamento para que todas as persoas propietarias de pezas de pratería e acibecharía singulares as cedan para esta “gran e emblemática exposición”. As persoas interesadas poden porse en contacto coa Asociación de Artesáns e Comerciantes, Ourives de Compostela. Sánchez Bugallo destacou a colaboración que o concello de Santiago ven mantendo, en distintos proxectos, con Ourives de Compostela. O rexedor compostelá cualificou a exposición de “moi interesante” porque “se vai desenvolver nun periodo de tempo dilatado nun marco e nun escenario extraordinario, como son Fonseca e a igrexa da Universidade, a través da colaboración entre catro institucións”, que son a USC, a Deputación da Coruña, a Xunta de Galicia e o Concello. “Cremos”, continuou, “que vai contribuir a difundir o valor dos ourives de Compostela e animar á mocidade a adicarse a esta profesión”. Blas García, deputado provincial e alcalde de Ames, que tamén asistiu á reunión, coincidiu ao definir o proxecto como “moi interesante” e engadiu que por parte da Deputación “hai toda a vontade para colaborar nesta exposición, igual que facemos con outras mostras de artesanía. s. cuiña