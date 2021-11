Piden a implantación da taxa turística na cidade

Pleno. Compostela Aberta volverá levar ao Pleno o debate da implantación da taxa turística, cunha proposición que insta á Xunta á habilitar os mecanismos legais para que o Concello de Santiago poida desenvolver esta ferramenta. CA recupera esta proposta despois de que tanto a concelleira de Facenda como o edil de Turismo e portavoz do PSOE se pronunciaran a favor da taxa, que leva anos instaurada en destinos turísticos de todo o mundo, tamén en Baleares e Cataluña. A portavoz de Compostela Aberta, Marta Lois, e a concelleira María Rozas deron conta da proposición que se debaterá no Pleno deste mes, para instar á Xunta a impulsar a habilitación dunha taxa turística e para urxir ao Goberno a presentar unha proposta para a aplicación dun gravame para excursionistas e cruceiristas.Trátase dunha proposta similar á que o Pleno da Corporación aprobou xa en setembro do ano 2019, a partir dunha proposta de CA. edacción