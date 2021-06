Piden a rehabilitación do ‘Verderón’ e a permanencia do convoi histórico nos accesos á estación de tren

Apoio. O Grupo Municipal Popular presentará no pleno unha proposición co seu apoio á rehabilitación e permanencia do convoi histórico no acceso á estación intermodal, anunciou o portavoz, Alejandro Sánchez-Brunete; e o presidente do PP, Borja Verea Fraiz, nunha visita a esta zona. Os Populares pídenlle ao Pleno que manifeste o seu apoio á permanencia da antiga locomotora ALCO 1808 e o vagón coñecido popularmente como Verderón no frontal da explanada ferroviaria, e que inste ao Concello para que, o máis rápido posible, se dirixa ao Adif; á Fundación de los Ferrocarriles Españoles e á Asociación Compostelá de Amigos do Ferrocarril para expresarlles este apoio e procurar liñas de colaboración para a rehabilitación, conservación e mantemento destes elementos. Ademais, solicitan que se organice unha visita da Corporación á sede da Asociación radicada no histórico convoi ferroviario para coñecer de primeira man a súa situación, tanto no seu interior como no seu exterior. Cabe lembrar que, a principios deste mes o alcalde o realizou unhas declaracións públicas nas que, “cunha inusitada falta de sensibilidade e unha discutible visión estética”, condenaba a permanencia dunha estrutura ferroviaria histórica na explanada da estación ferroviaria, chegando a afirmar que ofrecía “unha imaxe lamentable” e que “non pinta nada” nese lugar, avogando pola súa retirada. Para os populares, sorprenden unhas manifestacións deste tipo sen documentarse antes sobre o valor e o significado do obxecto da súa crítica, posto que “son pezas históricas e forman parte da memoria colectiva”. Deste xeito, lembran que o vagón foi rehabilitado no ano 1985, durante o primeiro goberno presidido por Xerardo Estévez con Sánchez Bugallo como xefe de gabinete, empregando medios municipais. Posteriormente, con Bugallo no seu terceiro mandato, no ano 2006, engadíuselle a locomotora. ecg