Piden á Xunta que asuma a súa obriga coa lei que regula os pisos turísticos

Santiago. A Comisión de Industria do Parlamento aprobou onte a proposición non de Lei do Grupo Socialista para reclamarlle á Xunta que cumpra coa súa propia normativa que regula as vivendas de uso turístico.

Neste senso, a parlamentaria socialista Noa Díaz reclamoulle á Xunta que cumpra co Decreto 12/2017 que regula esta actividade e elimine do Rexistro de vivendas de uso turístico (VUT) aquelas que carezan de habilitación municipal.

A responsable socialista acusou ao goberno galego de “abdicar da súa obriga de cumprir coa Lei”, e sinalou que con esta forma de actuar “o único que está conseguindo é crear confusión e caos entre os propietarios destas vivendas”.

Díaz explicou que o decreto que ordena estas vivendas impide continuar coa actividade no caso de que carezan dos requisitos, e que precisamente son os concellos os que deben regular e establecer limitacións ás VUT. Son as entidades locais, polo tanto, as que deben exercer as súas competencias urbanísticas e establecer requisitos ou permisos previos esixidos para empezar coa actividade.

Así mesmo, a parlamentaria compostelá lembra que hai xa dúas sentenzas do TSXG que “consideran, ao igual que neste caso o Concello de Santiago, que as VUT son unha actividade económica, e por iso precisa dunha licencia municipal previa, e que ademais xa estaban reguladas polo Plan especial de Compostela do ano 1997”.

Díaz acusa á Xunta de “incumprir a súa propia normativa e a defensa dun turismo sustentable” que preserve a identidade de cada zona turística”, neste caso a cidade de Compostela. Sinala que “o goberno local compostelán non pretende prohibir este tipo de establecementos, senón regulalos”. ecg