Piden explicacións pola perda dunha subvención estatal de 46.371 euros

Santiago. O Grupo Popular fixo público onte un comunicado informando de que vén de formularlle unha pregunta ao Goberno municipal co fin de coñecer en detalle os motivos que levaron á xunta de goberno do pasado 30 de novembro a acordar a renuncia a unha subvención do Ministerio de Transición Ecolóxica.

Explican que esta axuda foi concedida a finais do ano 2017 por importe de 46.371 euros, para desenvolver un proxecto de “implantación de compostaxe comunitaria en Santiago”, ao que se prevían destinar finalmente una partida de 111.992 euros.

Sinalan que segundo consta no expediente de renuncia, esta xorde “debido a que non solicitou ningunha prórroga para a execución de dita axuda e o prazo expirou o 18 de outubro de 2019”, engadindo que “en ausencia de xustificación da execución do proxecto no prazo correspondente, que rematou o 13 de xaneiro de 2020, procede que dende o Concello de Santiago se renuncie á axuda concedida”.

Rede estatal. Para os Populares, resulta insólito que o Goberno dun partido que subscribiu en novembro de 2016 a adhesión do Concello á “Rede estatal de entidades locais pola compostaxe doméstica e comunitaria” co compromiso explícito de “incrementar as experiencias de compostaxe doméstica e comunitaria na política local de residuos”, acorde a renuncia a unha subvención orientada precisamente a este fin.

Deste xeito, destacan que “cómpre lembrar que non é esta a primeira nin a única axuda perdida polo goberno local compostelán.

Sen ir máis lonxe, afirman no devantido comunicado, no pleno ordinario celebrado no mes de outubro pasado o Goberno recoñecía, en resposta a unha iniciativa do Grupo Popular, que polas dificultades para cumprimentar os requisitos das bases se vira obrigado a renunciar a unha asignación de 47.377 euros que tiña concedida pola Xunta de Galicia para empregar nas melloras dos camiños rurais no termo municipal ao abeiro do Plan Marco 2020-2021, promovido pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). ecg