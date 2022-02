Piden máis tempo para estacionar en carga e descarga

HORTAS. O BNG de Santiago traslada ao Pleno de hoxe unha iniciativa para que o Goberno local arbitre medidas para as persoas residentes e os locais comerciais e hostaleiros da área da rúa das Hortas, Trindade, Carretas e San Clemente para facilitar os accesos en vehículo, os tempos de estacionamento e de carga e descarga. O grupo municipal nacionalista recibiu a preocupación da veciñanza da área destas rúas polas dificultades que teñen coa entrada en funcionamento da modificación da Ordenanza de Circulación e Uso da Vía Pública para achegárense ás súas vivendas as persoas con problemas de mobilidade, cando teñen que ir e volver do centro sanitario ou coas bolsas da compra, por exemplo.

Para iso, reclaman que se habiliten espazos coa posibilidade de estacionar uns minutos os vehículos para favorecer a mobilidade da veciñanza e dos provedores de subministracións aos estabelecementos, sabendo que esta Ordenanza de Circulación e Usos da Vía Pública limita os tramos horarios e dificulta as actividades dos locais asentados nesta zona, que se viron prexudicados por estas restricións. “Cómpre lembrar que efectuaron unha recollida de sinaturas neste sentido e que non houbo interlocución por parte do Goberno local para a adopción destas medidas que están a causar tantas molestias”, indicaron dende o grupo que lidera Goretti Sanmartín.

Outro punto das demandas vai encamiñado a unha ampliación de horario de carga e descarga, de forma que os provedores que en moitos casos teñen base de operacións fóra do municipio e operan con produtos perecedoiros dispoñan de tempo suficiente para realizar as súas subministracións. REDAC.