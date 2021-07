Piden melloras nas instalacións da Cociña Económica para facilitar o labor na pandemia

Santiago. A concelleira Navia Rivas anunciou que o BNG presentará unha iniciativa no Pleno para que o Concello de Santiago, de acordo coa Cociña Económica, dispoña dunha instalación adecuada na praza do Irmán Gómez para gorecerse da chuvia e da calor as persoas usuarias e para facilitar o labor desta entidade.

A Cociña Económica de Santiago é unha institución benéfica de carácter privado, das Fillas da Caridade de San Vicente de Paul e Luisa de Marillac, que se creou en 1891 co obxecto de favorecer ou axudar á clase proletaria e indixente, proporcionándolle alimentación nutritiva, san e barata, estendéndose a todos/as os/as que o demanden a mínimos prezos e dando educación e instrución a un sennúmero de persoas que alí concorren e carecen dela.

Entre 2015 e 2016 producíronse obras con perto de 1 millón de euros de orzamento que permitiron ampliar o comedor con 56 prazas máis. Así, na actualidade hai un comedor principal con 126 prazas e dous comedores auxiliares con 16 e 20 prazas.

Por outra banda, Navia Rivas tamén defenderá no Pleno unha iniciativa para que o Concello instale novos parques reservados para cans ceibos e retome a campaña de concienciación sobre bos hábitos e convivencia con mascotas. “En 2011 púxose en marcha unha campaña no Concello sobre a convivencia de mascotas con material divulgativo, dispensadores de bolsas con contedor para a recollida de excrementos e sinalización dos espazos onde se permiten cans ceibos”, lembrou a concelleira do BNG. ECG